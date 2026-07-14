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PRAZNOVJERJE ILI TAKTIKA?

Argentina uputila poseban zahtjev, FIFA ga ekspresno odobrila

World Cup memorabilia auction
Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Večernji.hr
14.07.2026.
u 16:18

Umjesto prepoznatljivih svijetloplavih i bijelih pruga, svjetski prvaci nastupit će u tamnoplavoj opremi

Argentina će u srijedu protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva istrčati u neuobičajenoj kombinaciji dresova. Umjesto prepoznatljivih svijetloplavih i bijelih pruga, svjetski prvaci nastupit će u tamnoplavoj opremi, nakon što je FIFA odobrila njihov poseban zahtjev.

Prema pisanju argentinskog novinara Gastóna Edula, razlog nije marketinške ili tehničke prirode, već praznovjerje. U argentinskom taboru vjeruju da im upravo tamnoplavi dresovi donose sreću protiv Engleske jer su u njima ostvarili dvije povijesne pobjede na svjetskim prvenstvima.

Prva od njih dogodila se na Svjetskom prvenstvu 1986. u Meksiku, kada je Diego Maradona odigrao jednu od najslavnijih utakmica u povijesti nogometa. Tada je zabio kontroverzni pogodak poznat kao "Božja ruka", ali i spektakularni "Gol stoljeća", kojim je odveo Argentinu do pobjede. Drugi veliki trijumf nad Englezima stigao je 1998., kada su Argentinci slavili nakon raspucavanja s bijele točke.

Maradonin dres iz četvrtfinala na stadionu Azteca u međuvremenu je postao jedan od najvrjednijih sportskih memorabilija. Na dražbi održanoj 2022. prodan je za više od 7,1 milijun funti, čime je ušao među najskuplje sportske suvenire u povijesti.

FIFA je u službenoj objavi potvrdila da će Argentina protiv Engleske nositi tamnoplave dresove uz crne hlačice i čarape. Engleska će ostati u svojoj tradicionalnoj bijeloj kombinaciji, dok će vratar Jordan Pickford braniti u žutoj opremi. Na drugoj strani Emiliano Martínez nosit će tamnozeleni golmanski komplet.

Dodatnu draž ovom polufinalu daje činjenica da će Lionel Messi prvi put u reprezentativnoj karijeri odmjeriti snage s Engleskom. Pobjednik susreta izborit će mjesto u finalu Svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv boljeg iz drugog polufinalnog ogleda između Francuske i Španjolske.

Ključne riječi
SP 2026.

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