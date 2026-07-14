VIDEO Otac najveće španjolske zvijezde burno reagirao na novinare: 'Nemojte mene snimati, idite njemu čestitati'

Otac Laminea Yamala, Mounir Nasraoui, ponovno se našao u središtu pažnje nakon neugodnog susreta s novinarima koji su ga dočekali u blizini njegova doma. Yamalov otac nije putovao u Sjedinjene Američke Države tijekom Svjetskog prvenstva zbog zdravstvenih problema, zbog kojih je ostao u domovini.

Nekoliko predstavnika medija prišlo mu je s namjerom da mu čestita na uspjesima njegova sina te ga upita za očekivanja od završnice turnira i mogućnosti Španjolske u borbi za plasman u finale. Međutim, Nasraoui nije želio razgovarati te je odmah dao do znanja da mu prisutnost kamera i novinarskih pitanja nije ugodna.

«¿Qué quieres, que te tire el móvil o qué?».



Unos periodistas se acercaron para felicitar al padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, y pasó esto: pic.twitter.com/ej6ee33ZOI — Palo Justo (@PaloJusto) July 14, 2026

"Zašto meni želite čestitati? Idite njemu čestitati. Nemojte me snimati, molim vas", poručio je novinarima dok se pokušavao udaljiti od njih.

Situacija je postajala sve napetija, a Yamalov otac u jednom je trenutku ustao s klupe i zatražio da se poštuje njegova privatnost. Naglasio je kako je sva pažnja trebala biti usmjerena prema njegovu sinu, a ne prema njemu.

"Ne trebate meni čestitati! Želite li da vas gađam mobitelom ili što?", rekao je vidno nezadovoljan prije nego što su novinari napustili mjesto događaja.

Mounir Nasraoui već je godinama poznato lice javnosti, ponajviše zbog nevjerojatnog uspona svog sina koji je još kao tinejdžer postao jedna od najvećih zvijezda svjetskog nogometa. Često je isticao koliko želi zaštititi Yamala od ogromnog pritiska i medijske pozornosti koja prati njegovu karijeru.