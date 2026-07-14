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TVRDI DPA

Prođe li Argentina u finale, evo tko je najveći favorit za glavnog suca

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland
AMANDA PEROBELLI/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.07.2026.
u 16:00

Godinama vrlo dobro kotiraju francuski suci Clement Turpin i Francois Letexier, ali oni otpadaju ukoliko Francuska pobijedi Španjolsku u polufinalu te time treći put u nizu izbori finalnu utakmicu

Međunarodna nogometna organizacija (FIFA) još nije odlučila tko će biti glavni sudac finalne utakmice na Svjetskom prvenstvu, a o toj će odluci ovisiti tko će se boriti za naslov prvaka.

Bude li branitelj naslova Argentina igrala u finalu onda je, navodi njemačka agencija dpa, naturalizirani Australac Alireza Faghani prvi favorit za glavnog djelitelja pravde. Ulazak Argentine u finale automatski iz igre izbacuje sve europske i južnoameričke suce.

Godinama vrlo dobro kotiraju francuski suci Clement Turpin i Francois Letexier, ali oni otpadaju ukoliko Francuska pobijedi Španjolsku u polufinalu te time treći put u nizu izbori finalnu utakmicu. Oni postaju ozbiljna opcija ako finale SP-a bude Španjolska - Engleska. Prođu li u finale Francuska i Engleska tada glavni kandidati za glavnog suca postaju Slovenac Slavko Vinčić, Talijan Maurizio Mariani te Poljak Szymon Marciniak.

Upravo je Marciniak bio sudac finalne utakmice posljednjeg Svjetskog prvenstva u kojoj je Argentina bila bolja od Francuske.

Brojni mediji navode da je u bazi podataka FIFA-e za glavnog djelitelja pravde za finalni susret ostalo još trinaest sudaca.

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Ključne riječi
nogomet SP 2026. Argentina

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