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PUNO SPORNIH ODLUKA

Stigla potvrda da je Hrvatska najviše oštećena na SP-u: Fifa nakon ovog nema opravdanje!

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Stjepan Meleš
14.07.2026.
u 11:17

Prema analizi, najviše odluka koje su išle u korist reprezentacija zabilježeno je kod Meksika (7,1 na 100 prekršaja) i Argentine (6,7). S druge strane, najveći broj odluka koje su nakon VAR intervencije bile nepovoljne za neku momčad imale su Hrvatska (6,5), Iran (5,4) te Katar (5,1)

Svjetsko prvenstvo ove godine obilježeno je velikom količinom kontroverznih odluka, a sada je dokazano da su najviše na štetu išle upravo Hrvatskoj. Nova analiza istraživačke skupine NetSI Sport sa Sveučilišta Northeastern donosi pregled korištenja VAR-a na 97 utakmica te pokazuje velike razlike među reprezentacijama na turniru. 

U analiziranim utakmicama suci su 35 puta koristili VAR provjere kod situacija povezanih s prekršajima. Posebno zanimljiv dio istraživanja odnosi se na to kako su VAR odluke utjecale na neke reprezentacije. Kada se broj intervencija usporedi s brojem napravljenih ili pretrpljenih prekršaja, dobiva se jasna slika o tome koje su momčadi češće imale odluke u svoju korist, a koje su nakon pregleda ostajale nezadovoljne.

Prema analizi, najviše odluka koje su išle u korist reprezentacija zabilježeno je kod Meksika (7,1 na 100 prekršaja) i Argentine (6,7). S druge strane, najveći broj odluka koje su nakon VAR intervencije bile nepovoljne za neku momčad imale su Hrvatska (6,5), Iran (5,4) te Katar (5,1).

Upravo se Hrvatska našla na vrhu nepopularne ljestvice, odnosno među momčadima koje su najčešće bile na meti odluka koje su promijenjene nakon VAR pregleda. 

- Ovi podaci isključivo mjere koliko je često VAR poništio ili potvrdio odluke povezane s prekršajima na terenu. Oni ne pokazuju jesu li suci sustavno favorizirali ili oštećivali određene momčadi. Visoka stopa intervencija protiv neke reprezentacije, poput Hrvatske, može jednostavno značiti da su suci na terenu u tim utakmicama previdjeli više situacija koje su potom zahtijevale naknadni pregled i ispravak u VAR sobi - napomenuli su istraživači.

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Ključne riječi
FIFA var hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

Komentara 24

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Avatar LijepaNašaHrvatska
LijepaNašaHrvatska
11:37 14.07.2026.

Ne samo najveći broj nego i u ključnim trenutcima!

Avatar Castro
Castro
12:21 14.07.2026.

Znali smo da nam nece dati ponoviti uspjeh. Nebi nas nikada pustili u polufinale i borbu za medalje jer tada bi zaista morali vise postivati Hrvatski nogomet a to im nije u interesu..narocito ne financijskom.

MA
marcellus
12:17 14.07.2026.

fifa mafija sjecikese konjokradice drumski razbojnici fuj

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