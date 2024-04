Hrgovićev trash-talk uoči borbe karijere: 'Prebit ću onu veliku patku, a onda razbiti Joshuu na Wembleyju'

Nakon 17 profesionalnih borbi u kojima je ostvario jednako toliko pobjeda, pred Filipom Hrgovićem (32) je borba karijere. I to ne jedna, ako je vjerovati njemu samome, već barem dvije. Zna se da će najprije 1. lipnja boksati u Rijadu protiv Daniela Duboisa, pet godina mlađeg britanskog boksača. A onda mu slijedi potencijalno još važnija borba, jer zna se da je prvi na redu za izazivača Oleksandru Usiku za ujedinjenje WBA, IBF i IBO-titula. Spominje se i borba s Anthonyjem Joshuom...

Bilo kako bilo, Hrgović je dao veliku najavu meča s Duboisom u kojoj je "trash talk" bio na prvom mjestu. Najavio je i da će srušiti Joshuu na Wembleyju, ako mu se pruži prilika. No, prvo mu slijedi Dubois, koji ga, kako je rekao, sigurno neće "uspavati".

- On je mala beba za mene. Nećeš me uspavati, čovječe. Borio sam se i protiv jačih udarača i nisu me uspavali. On me neće uspavati, uništit ću ga. Nije dovoljno zreo za mene. Nikad ne može sazrijeti jer nema takav mentalitet - rekao je Hrgović pa dodaje:

- Vi Britanci sve napuhujete. Pobjedu Joshue protiv je*enog Ngannoua uzdižete, od pobjede nad Heleniusom radite blockbuster. Od Duboisove pobjede nad velikom bebom napravili ste veliku pobjedu. Nije to velika pobjeda, nego uobičajena.

Hrgović je rekao da će se ostaviti boksa, da će se umiroviti ako doživi poraz od Duboisa.

- Ako me dobije, onda ću priznati da je velik borac i otići ću u mirovinu. Zašto? Jer očekujem puno od sebe, vjerujem da sam najbolji, toliko sam truda uložio u sebe. Ne smatram ga velikim borcem i, ako me pobijedi, to znači da nisam tako dobar kao što mislim da jesam. Umirovit ću se ako me pobijedi, čovječe. Umirovit ću se.

Poslao je poruku i Joshui...

- Prebit ću Duboisa i u rujnu stižem na Wembley boriti se s Joshuom. Sjećaš se kad je hrvatska reprezentacija došla na Wembley i razbila vas? E, to ću napraviti. Doći ću na Wembley pred 80.000 ljudi i razbiti Joshuu. Ali prvo trebam srediti veliku patku - zaključio je Filip Hrgović.