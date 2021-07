Hrgović otkrio što misli o Hunteru pa se dotaknuo i vatrenih na Euru

Najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović (29) posljednju borbu odradio je protiv Rydella Bookera još u studenom prošle godine. Prošli su mjeseci i mjeseci od tada, a on ima datum nove borbe, ali ne i ime protivnika. Iako je sve već praktički bilo dogovoreno s Michaelom Hunterom, on se povukao, a Martinu Bakoleu treba još malo vremena. O svemu tome Hrgović je govorio za Favbet.

– Borim se sigurno 28. kolovoza u Americi, a na protivniku se još uvijek radi. Ima nekoliko opcija koje čekam da se dogovore jedni s drugima i sami sa sobom. Još čekamo da netko potpiše pa da možemo potvrditi borbu – kaže El Animal.

Bakole je zahtjevan i hrabar, ali ja sam brži

Najizglednija opcija tada je bio Bakole koji je jedini poraz u karijeri doživio od upravo od Huntera. No ni on neće stati nasuprot Hrgoviću u kolovozu. Pripremu za Bakolea mogao bi odraditi protiv Australca Demsyja McKeana ili Šveđanina Otta Wallina. McKean je neporažen u karijeri, dok je Wallin jedini meč izgubio od Tysona Furyja.

– Oni su neke od opcija. Trebamo prvo vidjeti s IBF-om i njihovim timovima s kim će se prvo realizirati taj dogovor. Možda ću se boriti s jednim od njih dvojice, ali i ako se ne dogovorimo s njima, borba za obaveznog izazivača pomaknut će se za nekoliko mjeseci. Wallin je pokazao u meču s Furyjem da ga ne treba podcijeniti, da je dobar. Iako fizički ne izgleda najrazornije, tehnički je fenomenalan i bio bi dobar protivnik.

Kakav je borac Martin Bakole?

– Borba s njim bila je pred potpisom, mislio sam da je 100 posto sigurna. On nije odustao, već je rekao da mu treba jedna borba prije za pripremu za mene tako da postoji mogućnost da obojica odradimo po jednu pripremu prije našeg meča koji bi se onda održao u listopadu ili studenome za obaveznog IBF-ova izazivača. Bakole je dosta zahtjevan protivnik, velik je, spreman, hrabar, upućuje puno udaraca. Moja prednost je što sam brži i na rukama i nogama. Očekivao sam težak meč, ali vjerujem da imam bolje predispozicije i, budem li se borio onako kako znam, mislim da ga mogu proći bez problema.

S obzirom na to da je prošlo mnogo vremena od posljednje borbe dečka iz Dubrave, kako mu je samo trenirati i trenirati?

– Osjećam se dobro, malo je to nezgodno. Već su mi tko zna koliko puta promijenili protivnika i odgodili borbu, ali sam ja, na svu sreću, u glavi jak i stabilan i nije me to puno izbacilo. Volim trenirati, uvijek treniram naporno tako da mi to ne pada teško, ali sad mi je već dosta i jedva čekam ući u ring.

Gledao je vatrene na Euru

Zanimljivo je i da je Filip dobio titulu “najizbjegavanijeg teškaša u povijesti” (eng. most avoided heavyweight of all time) jer Eddie Hearn, jedan od najjačih promotora na svijetu, kaže da se u ovom trenutku nitko iz kruga top 15 teškaša svijeta ne želi tući s hrvatskim boksačem.

– Taj nadimak mi u jednu ruku imponira, a u drugu je to malo frustrirajuće. Iz pozicije boksača to mi nije nikako jasno, ja ne bih nikad odbijao borbe i ne znam kako ti dečki s tim žive, ali boks je, s druge strane, biznis. Očito imaju druge planove. Možda traže neki lakši put prema velikom novcu i titulama, ali eto, svako ima pravo na svoj izbor. Od svih tih koji su me odbili jedino se Amerikanac Michael Hunter ponio kukavički i prevarantski. Pregovarali smo tri mjeseca, u svim je medijima govorio da će me pobijediti i nokautirati, da sam loš borac. A onda se na dan potpisa ugovora povukao i nestao. To je bio jedan kukavički potez, neodgovorno i prevarantsko ponašanje i on nam je uzeo najviše vremena. Da se to nije dogodilo, već bih se vjerojatno borio, ali svatko bira svoj put. Ja uvijek biram najteži put i ne volim zaobilaziti prepreke, nego ih prelaziti. Ja se želim boriti sa svima. To znaju i moj promotor i svi protivnici.

Za kraj se osvrnuo i na druge borbe. Fury je sve dogovorio s Joshuom, ali prvo se mora odraditi posljednji meč trilogije protiv Wildera. No, taj meč Furyja i Wildera koji se trebao održati 24. srpnja, odgođen je jer je Fury pozitivan na Covid-19. No, kakva će to biti borba kada se održi?

– Mislim da će borba biti drukčija od posljednje. Wilder je u drugom filmu, ovo mu je sada pitanje karijere. Jako je motiviran. U prošlu je borbu ušao opušteno i podcijenio je Furyja te nije bio na nivou. Mislim da nas čeka odlična borba.

S obzirom na to da je nogometni Euro i dalje u tijeku, nezaobilazno pitanje bilo je i je li gledao vatrene na EP-u.

– Naravno da sam gledao. Mislim da smo napravili dobar rezultat. Prošli smo grupu, ostvarili smo cilj. Malo je falilo da prođemo i Španjolce. Igrali smo, pokazalo se, protiv najjačih reprezentacija na Euru i sa svima smo se jako dobro nosili i mislim da možemo biti zadovoljni.