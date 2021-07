Neočekivani problemi za Filipa Hrgovića, nije jasno zašto ga svi izbjegavaju

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović još uvijek ne može pronaći suparnika. Trebao se Filip boriti protiv Michaela Huntera, ali je Amerikanac početkom svibnja otkazao meč. Odustao je od borbe i mjesta na IBF ljestvici te potpisao ugovor s Triller promocijom, piše Croring.

Hrgovićev promotor Eddie Hearn krenuo je u potragu za potencijalnim protivnikom, ali izgleda kako to nije baš jednostavno.

– Svaki dan tražimo protivnika, nekoga tko je spreman ući u ring protiv Hrgovića – kaže Eddie Hearn i nastavlja:

– Posljednji izbor je bio Martin Bakole. Njegov trener Billy Nelson rekao je da ne može biti spreman do kolovoza, ali hoće do rujna. To je u redu, iako smo bili pomalo razočarani. Najvažnije je bilo da se nešto odradi, kad odjednom on traži još jedan meč za zagrijavanje.

Slavnom promotoru nije jasno zašto mnogi izbjegavaju hrvatskog boksača.

– Netko iz Top 15 ima priliku boriti se protiv Filipa Hrgovića u posljednjoj borbi uoči dvoboja protiv Anthonyja Joshue i to ne želi. Prošli smo doslovno cijelu ljestvicu i nismo našli boksača koji je spreman to učiniti – istaknuo je Eddie Hearn, te dodao kako želi što prije pronaći suparnika našem Hrgoviću.

