Hrgović: Alen Babić je spor i ograničen. Karijeru je izgradio na trash talku usmjerenom protiv mene

Najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović osvrnuo se na Alena Babić u razgovoru za portal Boxing News i nakon nekog vremena primirja opet je otvorio paljbu prema sunarodnjaku. Hrgović od kolovoza nije bio u ringu od kada je porazio kineskog borca Zhanga Zhileija, a otkrio je ima potencijalnog protivnika.

- Krenuli smo u pregovore s Andyjem Ruizom za IBF-ovu interim titulu, ali to je propalo. Nije htio biti nokautiran, pobjegao je. Bile su mogućnosti za borbu s Oleksandrom Usikom, ali je on bio u pregovorima s Tysonom Furyjem i tjednima nismo znali što će se dogoditi. Bilo je upitno hoće li se boriti za ujedinjenje titula ili s nekim od obveznih izazivača, hoće li to biti Daniel Dubois ili sam ja sljedeći na redu. Izgubili smo neko vrijeme, ali se nadam da ćemo sada ići po IBF-ovu interim titulu. Mislim da će Dubois boksati s Usikom, a ja za IBF-ovu interim titulu - rekao je Hrgović te nadodao da je moguće kako će se boriti za Australcem Demseyem McKeanom.

- Mislim da je on, s boksačkim kvalitetama koje posjeduje, postigao i previše uspjeha i da se oko njega stvorio preveliki 'hype'. Ne smatram ga sjajnim boksačem, tehnički je ograničen i spor. U ovoj borbi sam očekivao da pobijedi, ali nije bio mentalno pripremljen za pritisak koji nosi borba za titulu svjetskog prvaka - osuo je paljbu na Babića.

- Nije bio dobar tu noć, ali mislim da u svojoj dobroj izvedbi može pobijediti Rozanskog, koji nije ništa posebno. Šokirao ga je, a Alen nije pronašao izlaz iz te situacije. Kao što sam rekao, s obzirom na njegove kvalitete, napravio je dobar posao. Ima 11 pobjeda i jedan poraz, stvorio je ime, ponajviše zbog trash talka usmjerenog protiv mene - zaključio je Filip i rekao kako nema nema šanse da odradi meč s Babićem.