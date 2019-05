Hrgović 12 kilograma lakši od Corbina, ali je i 11 godina mlađi

Vaganje za subotnju boksačku priredbu u Washingtonu, održano je na otvorenom. Točnije na molu ispred Capitol Wheela, u marini National Harbor.

S obzirom na to da je teškaš, Filip Hrgović nije morao strepjeti, no valja zabilježiti da je Filip izašao s rekordnom kilažom otkako je profesionalac (109,7 kg).

Za njegova američkog suparnika Grega Corbina vaga je pokazala 122 kg kilograma, a pošto je pet centimetara niži višak potkožnog masnog tkiva kod njega se jasno vidi.

- Za vrijeme ovih priprema nisam provjeravao kilažu. Normalno sam, i zdravo, jeo i dobio sam nekoliko kilograma. No, ne žalim se ja na to. Moje tijelo je sve zrelije a s time dolaze i kilogrami što je i dobro za mene ako želim biti u vrhu teške kategorije.

Osjeti li Filip dodatni teret?

- Jest da osjetim da sam teži, no očekujem i da će mi udarac biti snažniji. Vidjet ćemo u ringu kakav je sada balans snage, brzine i preciznosti. Mislim da brzinu nisam izgubio s kilogramima koje sam dobio. Osjećam se dobro u ringu, a najbitnije je kako se osobno osjećate - kazao je Hrgović nakon vaganja koje je, također, prošlo miroljubivo, baš kao press konferencija.

Da bi izrazio podršku hrvatskom teškašu, na vaganju se pojavio i hrvatski veleposlanik u SAD-u Pjer Šimunović i to u pratnji djelatnika Veleposlanstva RH zaduženog za osiguranje Slobodana Šiljega.

No, nije veleposlanik došao samo radi protokolarne podrške Hrgoviću već je to nešto što ga jako zanima s obzirom na to da je sam ozbiljan rekreativac koji u boksačku dvoranu odlazi tri do četiri puta tjedno.

>> Hrga govori o glazbi s kojom će ući u borbu i nervozi uoči meča, pogledajte u videu u galeriji

>> Hrgović otkrio tko je kod sučeljavanja prvi skrenuo pogled, pogledajte u videu na vrhu teksta