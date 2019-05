'Pa nismo mi Hrvati bilo tko da bi mene neki Amerikanac gurao...'

Na poprište svoje osme profesionalne borbe, Filip Hrgović stigao je početkom tjedna. Iz svog pripremnog kampa u Miamiju u Washington je preselio u ponedjeljak, a borit će se u noći sa subote na nedjelju i to u MGM National Harbor Resortu, lokaciji udaljenoj od Bijele kuće 12 kilometara.

A ondje će se boriti s čovjekom za kojeg se baš i ne može reći da je uzoran američki građanin. Naime, zbog “poslovanja” s jednim meksičkim narko kartelom, Greg Corbin odgulio je sedam i pol godina iza rešetaka pa se Hrgović našalio:

– Meni su izgleda počeli slati robijaše na preodgajanje.

I doista, i prethodni protivnik, također Amerikanac, bio je lišen slobode na osam i pol godina.

– Mansour je čak i više odgulio od ovoga. Ovaj put sam imao i sparing partnera (op.p. Rydell Booker) koji je 12 godina bio u zatvoru. On je bio četvrti boksač svijeta, 2004. Borio se s Jamesom Toneyjem i izgubio na bodove, onda je završio u zatvoru.

Neka proba provocirati

Malo pomalo, Filip stječe iskustva s kojima bi nakon boksačke karijere mogao kandidirati za upravitelja zatvora.

– Imam dobre reference.

Šalu na stranu, jer Corbin je ozbiljan protivnik.

– Imao je 15 pobjeda u nizu pa poraz od Charlesa Martina diskvalifikacijom. Ima taj američki stil, lijeva ruka mu je dolje, opušten je. Ne mogu reći da je ubojica, da skida glave, ali zna boksati. Znam da je, prije no što je upao u probleme sa zakonom, bio nada, osvajao je i Golden Glove. Premda talentiran, imam osjećaj da je malo lijen i da je zbog toga prešao na drugu stranu.

Nakon što je u Miamiju završio sa sparinzima, a pročulo se da suvježbače nije štedio, pitali smo ga ima li “mrtvih”?

– Nema, ima samo teških tjelesnih ozljeda – našalio se.

Navodno je jednog sparing-partnera i nokautirao.

– Tako se priča, no gospodin o tome šuti. O tome boksač ne bi trebao pričati, no ljudi sa strane krenu pričati pa se proširi priča.

I s ovim pripremama je zadovoljan.

– Nisam propustio niti jedan trening, niti jedan sparing. Doduše, imao sam malo problema s lijevim laktom, koji me zatezao, no dobro je. Sada je to sanirano.

Da li se i ovaj puta radilo s tehničko-taktičkim novostima?

– Ovaj put sam od mog trenera Pedra Diaza tražio više individualnog rada, točnije rada s njim jedan na jedan. Dosta smo radili na fokuserima, brusili tehniku, da udarci budu tehnički što savršeniji. Bio je to malo drugačiji kamp nego prethodni.

Kako pak izgleda tjedan borbe?

– Imam po jedan lagani trening dnevno. Uglavnom na fokuserima, ništa predugačko. Tonizacija i istezanja. Da se tijelo odmori od priprema i napuni energijom za meč.

Presica je bila jučer, a vaganje će biti danas, u petak. Hoće li, nakon što vaga kaže svoje, biti iskričavo kod takozvanog sučeljavanja?

– Ako me takne puknut ću ga u glavu, neće se dignuti. Samo neka on krene glumiti frajera pa se neće probuditi do borbe. Ja nisam tip koji bi prvi inicirao naguravanje i udaranje prije borbe, nisam niti za prepucavanje riječima, no ako me takne, pogodit ću ga u glavu bez razmišljanja. Pa nismo mi Hrvati bilo tko da bi mene neki Amerikanac gurao na vaganju.

Bit će to prva Filipova borba na američkom tlu, na najvećem svjetskom boksačkom tržištu.

– Nisam ja zbog toga nešto posebno uzbuđen. Meč je kao i svaki drugi, ring također.

No, njegovu karijeru će ovih pet američkih borbi ipak značajno odrediti.

– Sigurno da će poslije tih pet borbi priča biti drugačija. Ako Bog da da pobijedim svih pet puta, a čekaju me neki jako zahtjevni protivnici, postao bih puno popularniji na teškaškoj sceni. Od sada pa u sljedećih godinu dana, u koliko bi se tih pet mečeva trebalo dogoditi, moj život se može preokrenuti.

Kad kaže svašta se može dogodito onda Filip misli i na ovo:

– Vidjeli ste što se dogodilo kada je iz igre zbog dopinga ispao Jarell Miller koji se trebao boriti s Joshuom. Za novog prvakova protivnika izabran je Andy Ruiz, borac koji je samo jedno mjesto na ljestvici ispred mene. I zato će u ovih pet borbi karte biti otvorene. Da sam ja prije odradio koju borbu u Americi možda bi me već gurnuli na Joshuu.

Nakon borbe - svadba

Za svoj newyorški meč, sljedećeg vikenda, Joshua se pripremao također u Miamiju.

– Nismo se susreli, no moj promotor je kontaktirao njegova menadžera oko mogućeg spariranja, no to se nije dogodilo jer se on bori s nižim teškašem od mene.

Hrgovićev Sauerland Promotions i Joshuin Matchroom Boxing potpisali su ugovor o suradnji.

– To je ugovor o kopromocijama. Ne znam detalje, no kako smo obojica potpisali ugovor sa streaming platformom DAZN, vjerojatno ću nastupati i na priredbama na kojima boksa Joshua. Uostalom, trebao sam to i sada, no za 1. lipnja imam zakazanu vlastitu svadbu pa zbog toga nisam mogao, a trebao sam biti posljednja borba prije Joshue.

Zbog svega toga, buduća gospođa Hrgović, lijepa Marinela, ovaj put s njim u Miamiju nije bila?

– U Zagrebu je, ona je pripremala vjenčanje.

S obzirom na to da se u Zagreb vraća u ponedjeljak, a da se ženi u subotu, hoće li se stići pripremiti za taj veliki dan?

– Već je sve organizirano, a ja samo trebam doći i reći “da”. Valjda neću od Corbina dobiti puno udaraca da se pred oltarom zbunim i kažem “ne”.

A što ako se pred svećenikom i mladom pojavi s masnicama?

– Nema veze, to žene vole. To je seksi. Ha, ha... No, potrudit ću se da ih bude što manje.

