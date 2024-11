Houston izborio četvrtfinale, Lillard briljirao, a Wembanyama dominirao u pobjedi Spursa

LUKA BOŽIĆ

Heroj okršaja za Eurobasket: 'U Sarajevu će biti gadno. Idemo u utrobu zvijeri'

Zadar je nešto što se teško može opisati riječima i to se mora doživjeti. Zahvalan sam Bogu da sam imao zadovoljstvo toliko godina igrati ondje i da sam sve to doživio i da sam se na to naviknuo. I bio mi je gušt igrati, prisjetio se Luka Božić