Zubac opet sjajan s double-double učinkom, Jokić ubacio 33 koša nakon rođenja djeteta

Los Angeles Clippersi su produljili svoj pobjednički niz na četiri pobjede svladavši sinoć sa 104-88 gostujuće Sacramento Kngse, a hrvatski košarkaš Ivica Zubac je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s double-double učinkom.

Zubac je utakmicu završio s 10 koševa (šut iz igre 5/8) i 15 skokova za svoj deseti double-double učinak sezone, a tomu je dodao i četiri asistencije i jednu blokadu .

Clippersi su ovom pobjedom popravili rezultat na 1-1, a Kingsi pali na 0-2 u Zapadnoj skupini A NBA kupa. Najbolji strijelac Clippersa bio je James Harden s 22 koša i devet asistencija, a Derrick Jones Jr. dodao je 17 koševa.Kod Sacramenta najbolji je bio De'Aaron Fox s 29 poena, a Domantas Sabonis je dodao 24 poena uz 15 skokova.

Los Angeles je rano preuzeo vodstvo, vodio je čak 14 koševa u prvoj četvrtini i poveo 26-12 dok je Sacramento držao 19 posto šuta s poda.

Više je bilo isto u drugoj četvrtini jer su Kingsi bili ograničeni na 17 poena, a Los Angeles je do poluvremena vodio 51-29. Bilo je to poluvrijeme s najnižim rezultatom bilo koje momčadi u NBA-u ove sezone.

Sacramento je živnuo u trećoj četvrtini, smanjivši nekadašnjih 25 poena zaostatka na sedam pri rezultatu 58-51 manje od šest minuta u drugom poluvremenu. Clippersi su vodili 76-64 prije početka zadnje četvrtine.

Kingsi su još jednom došli na jednoznamenkasti zaostatak 96-88 nešto manje od tri minute prije kraja, a onda su Clippersi napravili seriju 8-0 i zapečatili pobjedu.

Golden State Warriors su osvojili su prvo mjesto u zapadnoj skupini C NBA kupa pobjedom u gostima protiv New Orleans Pelicansa 112-108. Do pobjede ih je vodio Andrew Wiggins s 30 koševa, dok je Stephen Curry dodao 19.

Draymond Green se upisao s 11 koševa, osam skokova i pet asistencija za Warriorse, koji su popravili rezultat na 3-0 u igri na turniru. Golden State će 10. ili 11. prosinca igrati u četvrtfinalu NBA kupa.

Trey Murphy III je bio najbolji strijelac Pelicansa s 24 ubačaja, a Jeremiah Robinson-Earl, koji je u igru ušao s klupe, upisao je double-double učinak od 19 poena i 12 skokova.

Pelicansi su pali na omjer pobjeda i poraza 1-2 u Kupu.

Milwaukee Bucks su sa 129-117 nadigrali gostujuće Indiana Pacerse, a Giannis Antetokounmpo zabilježio je svoj drugi triple-double ove sezone s 37 poena, 11 asistencija i 10 skokova.

Damian Lillard imao je 24 poena i 12 asistencija za svoj treći uzastopni double-double učinak koji je pomogao Milwaukeeju da stigne do treće uzastopne pobjede. Bucksi su pobijedili pet od zadnjih šest utakmica i u NBA kupu imaju omjer 2-0.

Indiana je u trećoj četvrtini zaostajala čak 25 poena i izgubila peti put u posljednjih šest utakmica.

Dallas Mavericks su u gostima sa 123-120 bili bolji od Denver Nuggetsa u utakmici Zapadne skupine C NBA kupa.Naji Marshall zabio je rekord karijere od 26 koševa, P.J. Washington 22 za Dallas koji je bio bez Luke Dončića. Kyrie Irving završio je s 19 poena za Dallas koji u NBA kupu imaju omjer 2-1.

Nikola Jokić je susret završio s 33 poena, 17 skokova i 10 asistencija u povratku nakon što je propustio tri utakmice zbog rođenja drugog djeteta. Christian Braun i Michael Porter Jr. zabili su po 17 koševa za Denver koji je pao na 1-2 u NBA kupu. Dario Šarić je odigrao 3:41 minutu za Denver i zabio je dva koša (šut iz igre 0/2, slobodna bacanja 2/2) te ugrabio tri skoka.

Philadelphia 76ers su upisali svoju prvu pobjedu u NBA kupu svladavši sa 113-98 gostujuće Brooklyn Netse.Jared McCain ubacio je 30 koševa, Tyrese Maxey dodao je 26 za Philadelphiju koja je bila bez bez Joela Embiida i Paula Georgea.Cameron Johnson iz Brooklyna predvodio je sve strijelce s 37 koševa nakon što je postigao 34 u utorak u pobjedi kod Charlottea 116-115.

Boston Celtics su sa 108-96 pobijedili Washington Wizardse,a do pobjede ih je s 31 košem i 11 skokova predvodioc Jaylen Brown.Jayson Tatum i Jrue Holiday dodali su po 16 poena za Celticse, koji su ukupno ostvarili četiri uzastopne pobjede i imaju 2-1 u Istočnoj skupini C Kupa.Jordan Poole ubacio je 23 koša, a Kyle Kuzma 21 za Wizardse koji su bez pobjede i imaju dva poraza u NBA kupu.

Chicago Bulls su kod kuće sa 136-122 bili bolji od Atlanta Hawksa. Zach LaVine ubacio je 26 koševa, a Ayo Dosunmu i Coby White dodali su po 20 za Chicago koji ima omjer pobjeda i poraza 1-1 u utakmicama Kupa. Jalen Johnson iz Atlante imao je 25 poena i 13 skokova, Trae Young je upisao 25 ​​poena i 13 asistencija. Hawksi imaju 2-1 u kupu.

Houston Rocketsi su na svom terenu sa 116-88 nadigrali Portland Trail Blazerse i to im je sedma pobjeda u zadnjih osam utakmica. Predvodio ih je Dillon Brooks s učinkom sezone od 28 koševa, a Tari Eason dodao je 22. Rocketsi u zapadnoj skupini A NBA kupa imaju rezultat 2-0, a Trail Blazersi imaju 1-1.