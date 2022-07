Goran Ivanišević: Nadam se da će ovo ludilo oko cijepljenja prestati, suludo je ovo što nam rade

Četiri dana prije početka kvalifikacija za Plava Laguna Croatia Open u Umagu, Goran Ivanišević je poručio da jedva čeka vidjeti juniorskog pobjednika Wimbledona Milija Poljička u najjačoj konkurenciji ikad okupljenoj u Stella Marisu.

"Drago mi je da imamo juniorskog pobjednika Wimbledona iz Splita. To je fenomenalan uspjeh. Nadam se da će to ponoviti i u seniorskom. Apsolutno je zaslužio pozivnicu za Umag. Sazrio je. To je novi Mili Poljičak", rekao je Ivanišević na virtualnoj konferenciji za medije i odmah se osvrnuo i na Poljičkov debitantski nastup na ATP Touru, koji će se dogoditi sljedeći tjedan u umaškom Stella Marisu, na stadionu koji nosi Goranovo ime.

"Nema pritiska. Šteta što je dobio pozivnicu za najjači umaški turnir ikad. Pokazao je na Challengeru u Zagrebu da može igrati na tom nivou. Jedva čekam da vidim kako će se nositi. Kako su on i Novak trenirali u Wimbledonu, ako može s njim igrati, onda može sa svakim."

Poljičak neće biti jedini hrvatski predstavnik u glavnom turniru. Pozivnicu je dobio i Borna Ćorić koji je prije više od godinu dana prošao sličnu operaciju na ramenu, kakvu je imao i Ivanišević.

"Nije se lako vratiti. Ja se nikad nisam uspio vratiti, uspio sam se spremiti za oproštaj. Operacija ramena je najteža za tenisača. Kad ne igraš mjesec dana teško se vratiti, a kamo li godinu dana. Mislim da će se vratiti, ali put nije toliko lagan. Borni treba par dobrih mečeva."

Poljičku i Ćoriću će se kroz kvalifikacije pokušati pridružiti još neki od hrvatskih predstavnika. Direktor umaškog turnira je objavio da očekuje ulazak Nine Serdarušića izravno prema renkingu, a pozivnice će dobiti Duje Ajduković i Dino Prižmić. Naravno, jedno mjesto čeka i pobjednika završnog turnira serije "Road To Umag", čije je finale na rasporedu u petak u Stella Marisu.

Glavne zvijezde ovogodišnjeg Umaga su branitelj prošlogodišnjeg naslova Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Sinner, trenutačno šesti i deseti na pojedinačnoj ATP ljestvici, pa mnogi očekuju da će se upravo njih dvojica boriti za pobjednički trofej.

"To bi bilo idealno finale. Umag je uvijek imao svoju priču, uvijek se nešto dobro dogodi. Imamo fenomenalan turnir, nevjerojatnih igrača. Sigurno će biti dobrog tenisa. U nedjelju će u finalu sigurno biti odlični igrači", uvjeren je Ivanišević.

Wimbledonski pobjednik iz 2001. dao je zanimljiv odgovor kad je upitan zašto su tenisači iz Splita toliko uspješni u All England Clubu.

"Trebaš se prvo roditi u Splitu. Od rodilišta počinje sve, stvaranje tog ludila. Ne znam je li netko pokušao to istražiti, ali nemoguće je da toliko uspješnih sportaša dolazi iz Splita. To je fenomen. Nešto tu postoji."

Iako nije završila obranom naslova u konkurenciji muških parova, posebna je bila priča i Mate Pavića, koji je s frakturom u desnoj podlaktici uspio doći na milimetar od ponovljanja prošlogodišnjeg trijumfa s Nikolom Mektićem.

"Odigrao je osam setova sa slomljenom rukom. To što je radio u polufinalu i finalu i došao toliko blizu. Jednome i drugome svaka čast. Ni Mektiću nije bilo lako, jer je morao više raditi, zato što Mate nije mogao. Ne znam postoji li, ali zaslužili su neku nagradu za hrabrost, za ludilo."

I Ivanišević je ovogodišnji Wimbledon napustio kao pobjednik, zahvaljujući sedmom trijumfu Novaka Đokovića u All England Clubu. Po Goranovoj računici to mu je peti trenerski Grand Slam trofej, a četvrti s Novakom Đokovićem, nakon što mu je prvi donijela suradnja s Marinom Čilićem na US Openu 2014.

"Nikad nisam mislio da ću imati više Grand Slam kao trener nego kao igrač."

Tako nema ni zacrtani cilj, ali je uvjeren da ovaj nije posljednji.

"Što Novak igra duže, ne bojim se da će ih biti još. Cilj je da igra i da mu dopuste igrati."

Situacija s Đokovićevim igranjem na američkim turnirima tijekom ljeta koje će kulminirati US Openom, nije optimistična.

"Veći sam optimist da ću ja osvojiti Umag, ako mi Tomislav da pozivnicu", našalio se Goran, a onda se osvrnuo na sve ono što su Novak Đoković i njegova ekipa prolazili ove godine.

"Teška godina, tužna godina, počela je katastrofom u Australiji. Mislim da je i odluka ATP-ja da se na Wimbledonu ne dijele bodovi totalno suluda i kriva."

Đokovića je to koštalo gubitka čelne pozicije na pojedinačnoj ATP ljestvici, ali trofej koji mu je donijela pobjeda nad Nickom Kyrgiosom u wimbledonskom finalu je donio veselje u tabor srpskog tenisača.

"Trebalo mu je to. Kad je morao, pokazao je da je uvjerljivo najbolji igrač na travi, a to je najteže napraviti."

Time se po broju Grand Slam ponovno približio Rafaelu Nadalu koji je u Wimbledonu zbog rupture u trbušnom zidu morao odustati od nastupa u polufinalu. Nadal je na 22, a Đoković ima 21 Grand Slam trofej, jedan više od Rogera Federera.

"I prije nego što sam postao Đokovićev trener rekao sam da će obojica na kraju imati više od Federera. Ako budu zdravi, nema granice. Mislim da će i jedan i drugi još osvajati", rekao je Ivanišević ne želeći se upuštati u prognozu tko će na kraju završiti s više.

Đokovićev hendikep je u tome što je ove godine, zbog odluke da se neće cijepiti protiv Covida-19, već morao propustiti Australian Open, a po svemu sudeći će morati i US Open.

"Donio je odluku koju neće mijenjati. Ne želi to unijeti u svoje tijelo. Poštujem to i totalno ga podržavam. Ja sam se cijepio, ali nadam se da će uskoro prestati to ludilo koje nas prati već dvije godine. Ljudi su igrali zaraženi i u Australiji, i na Roland Garrosu i u Wimbledonu. Necijepljeni čovjek koji nije zaražen ne može u Ameriku, a cijepljeni koji je zaražen može i tako može zaraziti stotine drugih. To je suludo."

Za kraj se Goran još jednom osvrnuo i na splitsku priču o uspješnim tenisačicama i tenisačima te istaknuo potrebu za poboljšanjem uvjeta za trening izgradnjom dvorane.

"Svi misle da se u Splitu stalno može igrati. Nema igranja kad bura zapuše ili kad pada kiša. Nadam se da ova gradska vlast ima sluha za to. Tenis je to zaslužio u Splitu. Bio bi to fenomenalan projekt, da djeca imaju gdje trenirati i igrati turnire."

