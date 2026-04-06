Vekić uspješna u kvalifikacijama

Hrvatska tenisačica Donna Vekić uspješno je prošla kvalifikacije za nastup u glavnom ždrijebu na ovotjednom WTA turniru u Linzu.

Vekić je u zadnjem kvalifikacijskom kolu nakon dva sata i 48 minuta igre svladala Irinu Šimanovič sa 4-6, 7-6 (4), 6-4.

U prvom setu Vekić je dva puta nadoknađivala "break" zaostatka, ali nije uspjela i treći put, druga dionica protekla je bez ijednog oduzetog servisa da bi u trećoj Vekić opet dva puta hvatala "break" prednosti suparnice, a onda kod rezultata 4-4 po prvi put u meču steći prednost i zatim odserviati za pobjedu.