Srbija dominantno pobijedila Hrvatsku i došla do prvog mjesta

U ključnom susretu za prvo mjesto u grupi, na turniru Prve Euroafričke skupine Billie Jean King kupa u portugalskom Oeirasu, tenisačice Srbije su pobijedile Hrvatsku nakon dvije pojedinačne pobjede.

U ta dva meča Hrvatska nije osvojila niti jedan set premda je imala bolje rangirane igračice na terenu. Prvo je Teodora Kostović, 161. igračica s WTA ljestvice, svladala Petru Marčinko 6-4, 6-1, dok je nakon toga Lola Radivojević, 145. tenisačica na svijetu, bila bolja od Antonije Ružić sa 6-4, 6-4. Srbija je time osigurala prvo mjesto na ljestvici i prolaz dalje.

Vrlo dobro je meč otvorila Ružić te je povela 3-0, ali je u tom trenutku i gotovo potpuno stala. Na svoju je stranu dvoboj okrenula Radivojević koja je dobila prvi set 6-4.

U uvodna tri gema drugog seta napravljena su tri breaka, ali je razlika bila ta što ih je srpska tenisačica napravila dva, a Ružić jedan. Sve do kraja meča Radivojević je iznimno čvrsto držala svoje servis gemove, a hladno je reagirala i kada je servirala za pobjedu. Slavljem 6-4, 6-4 osigurala je svojoj ekipi pobjedu u ovom važnom dvoboju.

U prvim nastupima u skupini Hrvatska je bez izgubljenog seta pobijedila Litvu s 3-0, dok je Srbija s 2-1 bila bolja od Slovačke. Samo prvo mjesto u skupini vodi u razigravanje za plasman u viši rang natjecanja.