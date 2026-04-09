Poznato kada se jedan od najboljih svjetskih igrača vraća na teren

Najbolji danski tenisač Holger Rune vratit će se na teren u svibnju, na ATP 500 turniru Hamburg Open na zemljanoj podlozi, sedam mjeseci nakon što je podvrgnut operativnom zahvatu na Ahilovoj tetivi, objavili su u četvrtak organizatori turnira.

Rune je zadobio rupturu Ahilove tetive u polufinalnom meču prošlogodišnjeg turnira u Stockholmu, u trenutku kad je imao set prednosti protiv Francuza Uga Humberta.

"Težak rad započinje u Hamburgu. Ne mogu dočekati povratak na Bitpanda Hamburg ⁠Open i da konačno osjetim tu atmosferu nakon tako duge stanke", izjavio je ​22-godišnji Danac u službenom priopćenju.

Hamburg Open će započeti 16. svibnja, a glavna zvijezda turnira trebao bi biti najbolji domaći tenisač Alexander Zverev, objavili su organizatori.

Prošlogodišnji naslov će braniti Talijan Flavio Cobolli.

Runeov najbolji renking karijere je četvrto mjesto iz kolovoza 2023. U karijeri je osvojio pet pojedinačnih ATP naslova.