Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HOLGER RUNE

Poznato kada se jedan od najboljih svjetskih igrača vraća na teren

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
GO NAKAMURA/REUTERS
Autori: Hina, Večernji.hr
09.04.2026.
u 18:00

Najbolji danski tenisač Holger Rune vratit će se na teren u svibnju, na ATP 500 turniru Hamburg Open na zemljanoj podlozi, sedam mjeseci nakon što je podvrgnut operativnom zahvatu na Ahilovoj tetivi, objavili su u četvrtak organizatori turnira. 

Rune je zadobio rupturu Ahilove tetive u polufinalnom meču prošlogodišnjeg turnira u Stockholmu, u trenutku kad je imao set prednosti protiv Francuza Uga Humberta.  

"Težak rad započinje u Hamburgu. Ne mogu dočekati povratak na Bitpanda Hamburg ⁠Open i da konačno osjetim tu atmosferu nakon tako duge stanke", izjavio je ​22-godišnji Danac u službenom priopćenju.

Hamburg Open će započeti 16. svibnja, a glavna zvijezda turnira trebao bi biti najbolji domaći tenisač Alexander Zverev, objavili su organizatori.

Prošlogodišnji naslov će braniti Talijan Flavio Cobolli.

Runeov najbolji renking karijere je četvrto mjesto iz kolovoza 2023. U karijeri je osvojio pet pojedinačnih ATP naslova.
Ključne riječi
ozljeda povratak Holger Rune

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!