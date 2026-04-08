BJK kup

Antonia Ružić osigurala Hrvatskoj pobjedu nad Litvom

Antonia Ružić
Danijel Lijović
VL
Autor
Hina
08.04.2026.
u 16:00

Hrvatske tenisačice pobjedom protiv Litve započele su nastup na turniru Prve Euro-afričke skupine Billie Jean King kupa, kojem je domaćin portugalski Oeiras.

U utorak je Petra Marčinko (WTA - 77.) sa 6-0, 6-1 pobijedila Andre Lukosiute (WTA - 597.), a dvoboj Antonije Ružić (WTA - 57.) i  Justine Mikulskyte (WTA - 255.) prekinut je zbog kiše i odgođen za srijedu, nakon što je najbolje rangirana hrvatska tenisačica povela 2-0 u prvom setu.

Ružić je u srijedu nastavila u istom ritmu i svladala najbolje rangiranu litavsku tenisačicu sa 6-1, 6-3 te time osigurala pobjedu hrvatskoj reprezentaciji.

Na programu je još i dvoboj parova u kojem nije nevažan rezultat, jer i broj pobjeda, kao i osvojenih setova na kraju može odlučivati o tome koja će reprezentacija osvojiti prvo mjesto u grupi, jedino koje donosi mogućnost razigravanja za plasman u viši rang natjecanja.

Izbornik Marin Bradarić je za ovaj meč postavio Luciju Ćirić Bagarić i Taru Wuerth, dok će za Litvu igrati Iveta Dapkute i Andre Lukosiute.
