Mlada nada hrvatskog tenisa: Tara (19) igra sjajno, a cilj joj je US i Australian Open

Tara Würth, 19-godišnja zagrebačka tenisačica, postiže odlične rezultate na Challengeru u Rimu (zemlja, 60.000 USD). Nakon što je prošla kvalifikacije, jučer je u prvom kolu glavnog turnira nadjačala 10 godina stariju Brazilku Gabrielu Ce sa 6:1, 6:2. Tom je pobjedom Tara osigurala novi proboj na WTA ljestvici, osigurala je dolazak na 224. mjesto (+13), a to znači da je sada četvrta na hrvatskoj listi, odmah iza Petre Martić, Donne Vekić i Ane Konjuh.

- Imponira mi to, ali meni je najvažnije da zadržim postojeću formu i da do kraja godine uđem u Top 200 kako bih mogla nastupiti u kvalifikacijama na US Openu ili barem na Australian Openu. Izgubit ću nešto bodova jer neću moći braniti četvrtfinale u Beogradu (turnir iz kategorije WTA 125 - op. a.), tog turnira ove godine nema, ali nekako ću se pokrpati s ostalim turnirima. A što se Rima tiče, uživam ovdje na terenu, igram jutarnje mečeve pa nemam problema s vrućinom - kaže Tara koja je u konkurenciji igračica do 20 godina na odličnom 16. mjestu što je jedan od najboljih plasmana hrvatskog tenisa u ovom trenutku.

Naša druga 19-godišnjakinja, Čakovčanka Antonija Ružić nije, na žalost, bila uspješna na sličnom turniru u njemačkom Aschaffenburgu (zemlja, 25.000 USD). Ispala je već u prvom kolu izgubivši od bugarske kvalifikantice Julije Terzijske, 468. tenisačice svijeta, sa 4:6, 6:1, 5:7. No i Antonia uživa u najboljem plasmanu karijere, u ponedjeljak će biti 263. na svijetu, između nje i Würth su Jana Fett (259.) i Tena Lukas (236.). Na listi vršnjakinja i mlađih Antonia je 20. na svijetu.