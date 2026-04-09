Hrvatska izgubila od Slovačke i zaključila nastup na Billie Jean King Cupu

Hrvatska ženska teniska reprezentacija zaključila je nastup u skupini A na turniru Prve skupine Billie Jean King Cupa na trećem mjestu, nakon što je u susretu posljednjeg, 3. kola izgubila od Slovačke sa 0-2.

U prvom meču Slovakinja Mia Pohánková, 342. na WTA listi, pobijedila je Leu Bošković 7-6 (6), 6-3, te tako svom sastavu donijela prednost. Bošković je u prvoj dionici imala 5-4 i servis, a u "tie-breaku" je vodila 4-1, no nije uspjela doći do seta. U drugom je naša tenisačica tri puta gubila servis, pa je prekinula seriju od četiri pojedinačne pobjede u ovom natjecanju.

Potom je Rebecca Šramková sa 6-4, 7-5 svladala Taru Wuerth u meču u kojem će posebno ostati upamćena završnica drugog seta. Slovakinja je imala 5-2 i servis, a Wuerth je izjednačila na 5-5 i u sljedećem gemu imala 40-0 za nastavak niza. Ipak, ponovno je izgubila servis, a uskoro i meč.

Slovačka je tako zauzela drugo mjesto u grupi, iza prvoplasirane Srbije, koja će u petak jedina nastaviti borbu za prolaz u viši rang.