Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Reprezentacija ga čeka

Hoće li Šarić čekati novu NBA priliku ili će se vratiti odmah u Europu!?

REUTERS
Autor
Dražen Brajdić
09.02.2026.
u 20:28

Za slučaj da postoje i najmanji izgledi da zaigra, Dario Šarić će biti na širem popisu reprezentativaca za dvije kvalifikacijske utakmice protiv Njemačke koje se igraju krajem veljače i početkom ožujka, ističe sportski direktor HKS-a Kruno Simon

Nakon što je u sezone nastupio u samo 21 utakmicu (u 16 za Denver i 5 za Sacramento), Dario Šarić se dodatno uvjerio u svu nemilost biznis modela NBA klubovima. Naime, nakon što ga je Sacramento razmijenio u Chicago a ovaj proslijedio u Detroit, vodeći klub Istočne konferencije Šibenčanina je isplatio i otpustio.

A to znači da je kapetan hrvatske reprezentacije ovog časa slobodan igrač i na njemu je da odluči hoće li čekati neki angažman u drugom dijelu NBA sezone ili će se možda već sada zaputiti u Europu gdje je tražena roba na igračkoj tržnici.

Naime, već se naveliko priča kako se za njega zanimaju Panathinakos i njihov trener Ergin Ataman a vjerujemo da bi ga u svojim redovima vrlo rado imali u Dubaiju, klubu kojeg trenerski vodi hrvatski trener Jurica Golemac. A Golemi je, podsjetit ćemo vas, bio pomoćni trener Cibone kada je ovaj klub, predvođen mlađahnim Šarićem, 2014. godine osvojio ABA ligu.

S obzirom na to da su pred hrvatskom reprezentacijom dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo s Njemačkom, pomisao mnogih domaćih poklonika košarke zacijelo je bila može li Šarić i zaigrati u tim utakmicama koje su na programu 27. veljače i 1. ožujka.

Događa li se nešto po tom pitanju priupitali smo sportskog direktora Krunu Simona.

- Dario Šarić će svakako biti na širem popisu od 24 reprezentativna kandidata za slučaj da postoji i najmanji izgled da on i zaigra. Dario sada mora biti pametan, mora odlučiti što je za njega najbolje. Premda je s 10 igranih sezona ispunio uvjete za viši rang NBA mirovine, on mora staviti sve na vagu. Uostalom, nakon toliko godina nije lako vratiti se u Europu, u svojevrsni rudnik, jer onaj tko ga dovede imat će velika očekivanja. I na euroligaškom tržištu nedostaje kvalitetnih igrača a Šarić je vruće ime.

Bez obzira na to što je ove sezone igrao vrlo malo, gotovo ništa, Šarić bi i takav bio pojačanje za reprezentaciju koja je dosad na njega mogla računati samo u ljetnim natjecateljskim prozorima.

- On je klasa bez obzira u kakvoj je formi jer takav igrač uvijek stvara razliku. No, kažem, prvo on mora vidjeti što će.

Sad kad je slobodan igrač, može li Dario doći u Europu i odigrati te dvije utakmice i, ako je odlučio čekati novi NBA angažman, vratiti se i čekati i nadalje.

- Nisam siguran je li to pravno izvedivo jer tu je i faktor osiguranja. No, trebamo mu svi dati par dana i on će sam donijeti odluku koja je najbolja za njega. Ja sam s njim igrao i on je meni drag kao čovjek pa bih volio da bude sretan. A on sada sigurno nije sretan, on voli odlučivati utakmice, voli biti na terenu a to mu je nekoliko posljednjih sezona oduzeto. Samo se nadam da će se negdje usrećiti i napokon uživati na terenu na kojem još uvijek može toliko toga pokazati - kazao je Simon.

O tome hoće li se Šarić odmah zaputiti u Europu poslali smo upit i njegovu europskom menadžeru Mišku Ražnatoviću koji nam je kratko otpovrnuo:

- To još ne znamo.
Ključne riječi
Kruno Simon NBA liga Dario Šarić košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ljubljana: Pripremna utakmica za EuroBasket 2017., Slovenija - Hrvatska
Video sadržaj
Marko Tomas

Hrvatska legenda za VL: U moje vrijeme mladi igrači nisu izbjegavali nacionalne selekcije, to je bilo nezamislivo

– Imali smo okupljanje, kadeta i juniora, za zimske praznike da vidimo kako je tko napredovao nakon ljetnih akcija. Ili pak da zapazimo nekog novog. Imat ćemo okupljanje i oko Uskrsa kada ćemo pokušati organizirati i pokoju utakmicu sa što boljim reprezentacijama. Dakako, to isto ne možemo činiti i s U-20 selekcijom jer oni već uvelike nastupaju u Premijer ligi, a neki su i na američkim koledžima.

Šibenik: HT Premijer liga, 23. kolo, GKK Šibenik - KK Zadar
Video sadržaj
Aramis Naglić

Dvostruki prvak Europe za VL: Nikad nije lako sjediti na klupi Hrvatske, ali danas je taj pritisak manji

– Ispada da sam to dobro posložio. Sve mi je na sat vremena i dosta mi je praktično. Sve što je dohvatljivo automobilom iz moje Rijeke i Hrvatske, meni odgovara. Ne volim se udaljavati i cijelu karijeru vrtim se u takvim krugovima, možda sam i previše komotan. Neki od mojih cijenjenih trenera prijatelja ostali su u Hrvatskoj poput Mulaomerovića i Sesara.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!