Hoće li Šarić čekati novu NBA priliku ili će se vratiti odmah u Europu!?

Nakon što je u sezone nastupio u samo 21 utakmicu (u 16 za Denver i 5 za Sacramento), Dario Šarić se dodatno uvjerio u svu nemilost biznis modela NBA klubovima. Naime, nakon što ga je Sacramento razmijenio u Chicago a ovaj proslijedio u Detroit, vodeći klub Istočne konferencije Šibenčanina je isplatio i otpustio.

A to znači da je kapetan hrvatske reprezentacije ovog časa slobodan igrač i na njemu je da odluči hoće li čekati neki angažman u drugom dijelu NBA sezone ili će se možda već sada zaputiti u Europu gdje je tražena roba na igračkoj tržnici.

Naime, već se naveliko priča kako se za njega zanimaju Panathinakos i njihov trener Ergin Ataman a vjerujemo da bi ga u svojim redovima vrlo rado imali u Dubaiju, klubu kojeg trenerski vodi hrvatski trener Jurica Golemac. A Golemi je, podsjetit ćemo vas, bio pomoćni trener Cibone kada je ovaj klub, predvođen mlađahnim Šarićem, 2014. godine osvojio ABA ligu.

S obzirom na to da su pred hrvatskom reprezentacijom dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo s Njemačkom, pomisao mnogih domaćih poklonika košarke zacijelo je bila može li Šarić i zaigrati u tim utakmicama koje su na programu 27. veljače i 1. ožujka.

Događa li se nešto po tom pitanju priupitali smo sportskog direktora Krunu Simona.

- Dario Šarić će svakako biti na širem popisu od 24 reprezentativna kandidata za slučaj da postoji i najmanji izgled da on i zaigra. Dario sada mora biti pametan, mora odlučiti što je za njega najbolje. Premda je s 10 igranih sezona ispunio uvjete za viši rang NBA mirovine, on mora staviti sve na vagu. Uostalom, nakon toliko godina nije lako vratiti se u Europu, u svojevrsni rudnik, jer onaj tko ga dovede imat će velika očekivanja. I na euroligaškom tržištu nedostaje kvalitetnih igrača a Šarić je vruće ime.

Bez obzira na to što je ove sezone igrao vrlo malo, gotovo ništa, Šarić bi i takav bio pojačanje za reprezentaciju koja je dosad na njega mogla računati samo u ljetnim natjecateljskim prozorima.

- On je klasa bez obzira u kakvoj je formi jer takav igrač uvijek stvara razliku. No, kažem, prvo on mora vidjeti što će.

Sad kad je slobodan igrač, može li Dario doći u Europu i odigrati te dvije utakmice i, ako je odlučio čekati novi NBA angažman, vratiti se i čekati i nadalje.

- Nisam siguran je li to pravno izvedivo jer tu je i faktor osiguranja. No, trebamo mu svi dati par dana i on će sam donijeti odluku koja je najbolja za njega. Ja sam s njim igrao i on je meni drag kao čovjek pa bih volio da bude sretan. A on sada sigurno nije sretan, on voli odlučivati utakmice, voli biti na terenu a to mu je nekoliko posljednjih sezona oduzeto. Samo se nadam da će se negdje usrećiti i napokon uživati na terenu na kojem još uvijek može toliko toga pokazati - kazao je Simon.

O tome hoće li se Šarić odmah zaputiti u Europu poslali smo upit i njegovu europskom menadžeru Mišku Ražnatoviću koji nam je kratko otpovrnuo:

- To još ne znamo.