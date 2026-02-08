Svijet mu se divio kao najvećem svih vremena, a supruga ga uhodila i na kraju uzela silne milijune

Neosporno je da je Michael Jordan jedan od najvećih i najznačajnijih sportaša svih vremena, što ga automatski čini jednom od najpoznatijih osoba na planeti. Njegova jedinstvena karizma pomaknula je njegov status slavne osobe na još višu razinu, što je jedan od glavnih razloga zašto ga mnogi ljudi diljem svijeta i dalje vole.

Kada dosegnete visine poput Jordana i ponašate se onako kako se on ponaša, neizbježno ćete imati toliko pozornost, uz puno pažnje i komplimenata, posebno brojnih žena. Iako je Jordanovu javnu percepciju uvelike definirala njegova izvanredna košarkaška vještina, suočio se sa značajnim kritikama u svom privatnom životu, od medija do brojnih obožavatelja. Izvješća su tako nerijetko sugerirala da je bio ženskaroš, posebno u vrijeme kada je još aktivno igrao, što mu je donosilo mnogo glavobolja.

Jordan se oženio svojom prvom suprugom, Juanitom Vanoy, 1989. u Las Vegasu. Vjenčanje se dogodilo nakon što je ona podnijela tužbu za utvrđivanje očinstva kada je ostala trudna, a njihov brak je na kraju poništio sudski spor.

„Borio se zubima i noktima. Željela mu je uručiti papire dok je igrao“, rekao je izvor blizak Vanoy.

Međutim, tijekom njihovog braka, Vanoy je dovela u pitanje Michaelovu odanost i angažirala privatnog istražitelja koji ga je pratio četiri godine. U te četiri godine, detektiv je otkrio da je Jordan bio sa šest različitih žena, što je dovelo do Vanoyinog ispada bijesa. Na kraju je podnijela zahtjev za razvod nakon 12 godina braka.

„Kada imate osobne probleme, ponekad je posao odličan način da se s njima nosite i krenete dalje. Stvari će se dugoročno riješiti“, rekla je Jordan kada su je pitali o situaciji.

Vanoy je tražila skrbništvo nad troje djece, posjed nad njihovom vilom u Chicagu, „pravedan“ udio u njihovoj bračnoj imovini i 'pošten i razuman iznos' za privremeno i trajno uzdržavanje. Na kraju je dobila novčanu isplatu od 168 milijuna dolara, što je trećina Jordanove tadašnje neto vrijednosti, vlasništvo nad vilom i potpuno skrbništvo nad njihovo troje djece.

Vanoy je podnijela zahtjev za razvod braka početkom 2002., ali zbog velike nagodbe i nedostatka predbračnog ugovora, razvod je finaliziran gotovo pet godina kasnije, u prosincu 2006. Njihova nagodba bila je najveća u povijesti sporta i slavnih osoba.

S ocem koji je bio veći od života u svijetu sporta i pop kulture, bilo je neizbježno da će oba njegova sina zavoljeti košarku. Michael i Juanita su im to dopustili i nikada ih nisu prisiljavali da budu poput Mikea.

Zapravo, Juanita je otišla korak dalje: uvijek je inzistirala da ni Jeffrey ni Marcus ne nose poznati broj 23 na svojim dresovima. Željela je da stvore vlastiti identitet, umjesto da budu poznati kao sinovi Michaela Jordana.

Nakon razvoda, Jordan je krenuo dalje i 2009. godine počeo hodati s kubansko-američkom manekenkom Yvette Prieto. Nakon nekog vremena, zaručili su se krajem 2011. i vjenčali u travnju 2013. No, ovaj put, Michael je naučio iz svojih grešaka i uspostavio strogi predbračni ugovor sa svojom drugom suprugom.

Navodno, ugovor sugerira da bi Prieto primala milijun dolara godišnje za svaku godinu braka ako se razvedu, a povećava se na 5 milijuna dolara godišnje ako brak traje dulje od 10 godina. Do danas su njih dvoje još uvijek sretno u braku i često su zajedno na javnim događajima.