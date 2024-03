Hoće li Luka Modrić sljedeće sezone igrati u ovome dresu? Priča je apsolutni hit: 'To je revolucija'

Ako je vjerovati neslužbenim, pomalo i navijačkim stranicama na internetskim prostranstvima, izašao je dizajn novih dresova madridskog Reala, onih u kojima bi trebali igrati od početka iduće sezone. Naime, poznato je koje će boje biti dresovi i kako će biti dizajnirani.

Prva boja kraljevskog kluba naravno, ostaje bijela. No, objavljeno je da će druga, gostujuća garnitura biti narančaste boje. Nije to tolika novost, barem ne kao ona da će rezervni, treći dresovi biti - smeđi.

"Plava, crna i ljubičasta idu u povijest. Ovo je revolucija! Realova druga garnitura bit će narančasta, a treća smeđa", već je napisala španjolska Marca.

🚨🚨| Real Madrid store has started printing the Kylian Mbappe shirts. pic.twitter.com/QZPAUSqJ7F

Prije deset godina je dakle, Real imao narančastu boju. Bila je to sezona u kojoj je klub osvojio La Decimu, deseti naslov prvaka Europe. Među ostalim utakmicama iz te sezone, Real je u narančastoj boji igrao u pobjedi od 6:1 protiv Schalkea.

"Zadnjih godina nosio je za njega čudne boje: crvenu, rozu, zelenu te narančastu kao najriskantnije, ali sada je otišao korak dalje sa smeđom bojom dresa, koja je baš rijetka u nogometu. Trenutno je kao prvu boju ima samo St. Pauli. Ranije ju je koristila Barcelona s Ronaldinhom 2003/04, a zadnjih godina Arsenal i PSG", piše Marca.

🚨 Real Madrid’s kits for next season have already been decided:



⚪️ 1st kit - White

🟠 2nd kit - Orange

🟤 3rd kit - Brown@marca pic.twitter.com/PuYzxnjHOJ