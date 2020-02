HKS objavio cijene ulaznica za kvalifikacijski turnir u Splitu

Hrvatski košarkaški savez objavio je u četvrtak cijene ulaznica za kvalifikacijski turnir za odlazak na Olimpijske igre koji će se održati u Splitu od 23. do 28. lipnja, a na kojemu će hrvatski košarkaši pokušati izboriti plasman u Tokio u konkurenciji s Tunisom, Brazilom, Njemačkom, Rusijom i Meksikom.

Tijekom natjecanja u skupinama ulaznice prve kategorije stajat će 150 kuna, one druge kategorije 120 kuna, treće kategorije 90 kuna, a najjeftinije ulaznice četvrte kategorije stajat će 60 kuna. Za polufinale će trebati izdvojiti od 80 kuna za ulaznice četvrte kategorije do 180 kuna za one prve kategorije, dok će se na finalni dvoboj moći ulaziti za cijenu od 100 do 250 kuna.

"Turnir u Splitu je jedan veliki događaj i promocija ne samo za košarku već za cijelu Hrvatsku. Nadamo se dobroj atmosferi i još jednom zahvaljujemo Vladi, Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nadamo se da će ekipa biti kompletna i da ćemo svi biti zdravi te očekujemo plasman na Olimpijske igre", u najavi turnira izjavio je predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Stojko Vranković

Ulaznice se mogu kupiti preko internetske stranice ulaznice.hr.

Cjenik ulaznica,

natjecanje po skupinama: 4. kategorija – 60 kn; 3. kategorija – 90 kn; 2. kategorija – 120 kn; 1. kategorija – 150 kn

polufinale: 4. kategorija – 80 kn; 3. kategorija – 120 kn; 2. kategorija – 150 kn; 1. kategorija – 180 kn

finale: 4. kategorija – 100 kn; 3. kategorija – 150 kn; 2. kategorija – 200 kn; 1. kategorija – 250 kn

Raspored turnira:

23. lipnja: Njemačka - Meksiko (16.30 sati), Tunis - Brazil (20 sati)

24. lipnja: Meksiko - Rusija (16.30 sati), Brazil - Hrvatska (20 sati)

25. lipnja: Rusija - Njemačka (16.30 sati), Hrvatska - Tunis (20 sati)

27. lipnja: Polufinale A (12.30 sati), Polufinale B (16 sati)

28. lipnja: Finale (16 sati)