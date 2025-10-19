Hibridna utrka pravo je otkriće u svijetu fitnessa

Završio je deveti Sport Fest. Nakon prvog održanog u Zagrebu (u prostoru Velesajma), idućih osam održano je u Poreču, a ovdje će biti i jubilarni deseti, jer se ovaj grad pokazao dobrom destinacijom za ovakvu vrstu okupljanja dionika sportske industrije.

Nakon dva konferencijska dana, subota je pak bila puni sajamsko-natjecateljski dan u Sportskoj dvorani Žatika. Ondje ste mogli odvesti svoje klince da se dobro zabave, a mogli ste se i sami natjecati. Čak i obiteljski, kao što je to bio slučaj s hibridnom utrkom. Ona je privukla najviše naše pažnje jer je riječ o prilično mladom natjecanju fitness rekreativaca nastalom iz takozvanog Hyroxa, globalnog dvoranskog natjecanja koje kombinira osam kilometara trčanja (osam puta po jedan) uz osam funkcionalnih vježbi.

Trčanje uz funkcionalne vježbe

Ovdje se nije trčalo svih osam kilometara, ali zato jest bilo zanimljivo gledati natjecatelje kako odrađuju funkcionalne vježbe veslanja, stacionarnog bicikliranja, marinaca sa skokom udalj ili pak nošenja tereta (utega). A natjecali su se pojedinci, muški i ženski, ali i mješoviti parovi pa smo od jednog od organizatora ovog natjecanja Sanjina Crnkovića čuli duhovitu primjedbu.

– Moglo bi biti i bračnih svađa.

Zadovoljni su bili organizatori radi onih 30 klinaca i 220 odraslih natjecatelja koji su participirali, a nama se svidjela ekipa iz sisačke "Top Forme" koju je predvodio bivši odbojkaš Alen Kostelac koji sam se pak pohvalio s niz visokih plasmana svoje družine. Kod žena pojedinačno Ivona Terzić pobijedila je ispred klupske kolegice Branke Vidović Kostelac, Maja Tumpak i Magdalena Klindić bile su druge u ženskim parovima, dok je sam Alen bio treći pojedinačno.

Uz nazočnost četverostrukog (IDF) svjetskog prvaka Borisa Krčmara, pikadisti su imali svoj Masters na čak 40 uređaja s 300 natjecatelja. Regionalno natjecanje je pak održano u sportu koji se zove "corn hole". Izmislili su ga američki farmeri kako bi si prikratili slobodno vrijeme, a sastoji se od platnenih vrećica ispunjenih zrnima kukuruza i one se ubacuju u rupu izbušenu na ukošenoj dasci. Tradicionalno, svoje natjecanje održali su i tjelograditelji tako da ste ove subote u Poreču mogli vidjeti jako puno isklesanih muških i ženskih tijela.

Uz sve to mogli ste i nešto novo naučiti na štandu kao što je "Boston Training System" ili pak kušati fantastičan energetski gel i izotoničan napitak kod "Honey Bee Powera". A mogli ste saznati i nešto o sebi, i to zahvaljujući pametnoj japanskoj vagi "Tanita". Taj iznimno brzi analizator sastava tijela, nakon vaganja i vrlo kratkog držanja dviju ručki s elektrodama, izbacuje vam vašu metaboličku dob, mišićnu masu, masno tkivo, ukupnu vodu u tijelu, ali i ocjenjuje vaš bazalni metabolizam. Tako je ovaj novinar saznao da je metabolički mlađi čak 12 godina no što to godina proizvodnje sugerira, ali i da ima tri kilograma viška, ponešto više tjelesnog masnog tkiva no što bi htio... A sve vam to može biti vodič za poželjne životne stilove.

Manifestacija za cijelu obitelj

I zato je ovakav skup poput Sport Festa svakako za pozdraviti. Uostalom, vratimo se na našeg sugovornika Sanjina koji nam reče i ovo:

– Ovo je genijalna manifestacija za cijelu obitelj. Evo, ja sam doveo svoja dva klinca od sedam i devet godina i nisam ih vidio cijeli dan jer su se očito dobro zabavljali.

A takvih je sadržaja prethodnih godina bilo i više nego ove godine, no posvemašnja poskupljenja čine svoje pa smo se zapitali što će biti sa Sport Festom u godinama koje dolaze. S obzirom na to da se u Poreču gradi ponajveći resort na Jadranu (Pical), najveća investicija u hrvatskom turizmu ikada (300 milijuna eura), ne bi bilo zgorega povezati se s tom pričom. Jer, koliko smo mogli vidjeti iz šetnje kraj gradilišta, bit će to spektakularan kompleks koji će veliko otvaranje doživjeti u lipnju 2026. godine.