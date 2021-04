Mourinhu je presudio Dinamo ili ustanak protiv Superlige?

Jose Mario dos Santos Felix Mourinho, teško da bi na prvu mogli znati o kome je riječ zato je najlakše reći Jose Mourinho ili pak nadimak kojim se sam prozvao 'The Special One'.

Trener koji iza sebe ima bogatu karijeru u klubovima Lige petica. Jedino nije bio u onima koje još uvijek nisu pristale na Superligu (Njemačka i Francuska), a sad je zbog te iste Superlige dobio i otkaz nakon što su se pojavile glasine da je odbio svoju momčad izvesti na trening, međutim ne treba vjerovati samo glasinama.

Ali ono čemu se može i smije vjerovati su njegovi rezultati koje je postigao u svojoj karijeri. Iako je zadnjih par godina karijera u padu, nitko mu ne može uzeti ono što je osvajao. Od domaćin prvenstava, preko Kupa Uefe pa sve do Lige prvaka. Sve je to osvojio Mourinho.

Prije više od 20 godina preuzeo je Benficu, a netom nakon toga i U.D. Leiria. Naglašavao je važnost treninga, a 2002. godine odlazi u Porto. Godinu dana kasnije pokazao je zašto je odličan. Trostruka kruna (prvenstvo, kup i Kup Uefa) za Porto nije bila mala stvar. O kakvom se treneru radi dokazao je i sezonu nakon, kada je još jednom osvojio Primeira Ligu, ali i ono najbitnije, Ligu prvaka. Digao je portugalski klub, a tada ga je Roman Abramović doveo u Chelsea. Da je riječ o 'Special One' potvrđuje osvajanjem Premiershipa 2005. i 2006. godine. Čim je sve to ostvario u 'kratkoj' karijeri postao je poznat među nogometnim kuloarima i počeo doživljavati veliku slavu. Istih godina kada je s Chelseajem osvojio englesku ligu, osvaja i nagradu za najboljeg trenera svijeta prema IFFHS-u.

U ljeto 2008. odlazi u Italiju te potpisuje za Inter Milan. Ponavlja uspjehe iz Porta i Chelsea te dvije godine zaredom (2009. i 2010.) osvaja i talijansku Seriu A. Još jedan pokal Lige prvaka Mourinho osvaja u sezoni 2009./10.

Tada prelazi u Real Madrid s kojim je osvojio nešto manje nego li u drugim klubovima. Navijači su bili (ne)zadovoljni njegovim vođenjem, ali La Liga, Copa del Rey i španjolski SuperKup pokazatelj su da su navijači Reala mogli biti zadovoljni.



Nakon Španjolske, vraća se u Chelsea gdje odmah osvaja Premiership nakon što su četiri godine prije toga izmjenjivali se klubovi iz Manchestera. Međutim godinu nakon završava tek na sredini tablice, ispada u osmini finala Lige prvaka i odlazi iz londonskog kluba.

2016. dolazi na Old Trafford i preuzima Crvene Vragove. Odmah im je doveo i Paula Pogbu, u tom trenutku najvrjedniji transfer težak 105 milijuna eura. Pogba je jednom prilikom za Mourinha na pomalo čudan način izjavio.

-Imao sam sjajan odnos s Mourinhom. Svi su to vidjeli, a onda je jednog dana sve promijenilo. Iskreno, zaista ne znam što se dogodilo. Čudna se stvar dogodila s Mourinhom i ja to ne mogu objasniti jer to što se dogodilo ne razumijem.' Što god tu bilo i s njima je osvojio nekoliko pehara od kojih je najbolje spomenuti finale protiv Ajaxa u Europskoj ligi u sezoni 2016/17.

I konačno dolazi u Tottenham prije dvije godine te potpisuje trogodišnji ugovor kojemu je očito došao kraj. Nije osvojio ništa, karijera mu je stvarno počela padati, a i naš Dinamo doveo ga je pred ovo gdje je sad. Budući da postoje nagađanja kako je Mourinho dobio otkaz nezadovoljan što je njegova momčad u Superligi. Špekulira se kako mu se već odavno i spremao otkaz, a ovo mu je još bolje sjelo. Ispast će heroj koji ne želi voditi momčad u takvo što, heroj koji se bori protiv silnih bogataša.

Mi skidamo kapu 'The Special One' na dosadašnjoj karijeri, a koga će i hoće li preuzeti nekog u budućnosti, ostaje nam za vidjeti.