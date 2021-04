Ako realizirate Superligu, konstatirajte smrt nogometa: Ukrali ste radost navijača

Da nam je netko rekao da će se PSG suprostavljati nadmoći novca, teško da bismo mu povjerovali. Ali ovoga puta, običan, maleni, navijač, čovjek iz naroda, stoji rame uz rame s pariškim velikanom kojega se toliko puta prozivalo za snobizam. A sada znamo tko su pravi snobovi nogometnog svijeta.

Španjolski Real Madrid, Barcelona i Atletico Madrid, zatim engleski Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City i Manchester United, te talijanski Juventus, Milan i Inter su na jednoj strani, a PSG, Bayern i Borussia Dortmund na drugoj.

Riječ je od sada svima već dobro poznatoj Superligi. Za one koji možda ipak nisu čuli za nju, evo što je.

Radi se o novom europskom natjecanju. Onome koje Ligi prvaka želi preuzeti titulu najelitnijeg. Doduše, Superligu se još uvijek može nazvati 'paranatjecanjem', 'paraligom' budući da još nije jasno što će točno biti s njom. Ali da, ona ima svoje potpisnike, ima i svoga predsjednika. On je Florentino Perez, predsjednik Real Madrida. Za potpredsjednike Superlige izabrani su Juventusov klupski predsjednik Andrea Agnelli i Manchester Unitedov predsjednik Joel Glazer.

Foto: NordPhoto/PIXSELL

No, prođimo kroz najočitije kontroverze stvaranja ovog natjecanja.

Ideja I:

"Pomoći ćemo nogometu na svim razinama da dobije svoje odgovarajuće mjesto u svijetu", izjavio je Perez.

Kako točno? Koja je sada razina nogometa u svijetu? Podređena? Teško. Dapače, popularnost nogometa raste iz dana u dan, vjerojatno ne postoji komadić zemlje, kutak u svemiru ili dijete koje nije barem jednom poguralo loptu nogom dok u glavi zamišlja kako to radi njen/njegov omiljeni igrač. Barem jednom u životu osoba pogleda nogomet, bilo koje razine iz bilo kojeg razloga. Nogometu teško da treba veća popularnost nego što je ima.

Ideja II:

Prvotni plan je bio imati 12 ranije spomenutih klubova i tri koja su ih odbili (PSG, Bayern i BVB) te još pet klubova bi se kvalificiralo za tu ligu temeljem rezultata u nacionalnim prvenstvima uoči te premijerne sezone, premda nije navedeno iz kojih bi država bili.

Možemo samo pretpostaviti da se ne bi radilo o malim klubovima koji radom kroz slabije europske lige dolaze do naslova prvaka i borbe za velika Europska natjecanja. To znači: zaboravite na 'kraljevski klub', 'redse', 'spurse' i slična velika imena na hrvatskim i sličnim nogometnim livadama. Taj film više nećemo gledati.

Ideja III:

"Klubovi osnivači očekuju održati sastanak s FIFA-om i UEFA-om kako bi se pronašlo najbolje rješenje za održavanje Superlige", navedeno je u priopćenju 12 klubova.

- Smatramo da rješenja koja su ponudili regulatori tih natjecanja ne rješavaju fundamentalna pitanja, a ona se odnose na potrebu za ponudom kvalitetnijih utakmica i za dobivanjem dodatnog novca - dodao je Real u priopćenju.

Govori se o početku Superlige, prestanku sudjelovanja u Ligi prvaka, a sve to bez da je sudbina baš te Lige prvaka, toliko cijenjenog natjeccanja definirana? Što će se dogoditi s njom? Prekid, smanjenje obujma, potpuno ukidanje? Pitanje za pitanjem, a odgovora nigdje.

Ideja IV:

"Pandemija je otkrila da je potrebna jedna strateška vizija i komercijalni pristup kako bi se povećali vrijednost i dobit (...)", poručio je Real Madrid.

Vrijednost i dobit. Srž natjecanja u nastajanju. Možemo ih zamisliti sa znakom dolara u očima dok su ovo pisali. Zbog vrijednosti i dobiti i pokušaja smanjenja financijskog gubitka izazvanog pandemijom, koji je svakom većem klubu, osobito u ligama petice prelazio stotine milijuna i milijardi eura, igrači su premoreni. Izdržavaju tempo koji do sada nije zapamćen u svijetu profesionalnog sporta. Natjecanja se preklapaju, utakmice igraju u razmaku od dva, tri dana. Klopp i slični 'lude' što im igrači jedva stoje na nogama, a ne slažu se niti sa stvaranjem ovoga natjecanja. No postoji netko moćniji i od njih, čini se.

Foto: Reuters/Pixsell

Ideja V:

"Nogomet je jedini globalni sport s više od 4 milijarde gledatelja pa je naša odgovornost kao velikih klubova odgovoriti željama navijača", dodao je Perez.

Tako je, gospodine Perez. Odgovorite željama navijača. Ne stvarajte ligu koja tetoši bogate i povlaštene, a zatire male. Ovaj sport nije vaš, stvoren za mase i igran za navijače, ne za milijunčiće na računima i ovako 'prljavo bogatih'. Možda vas premije, bonusi i cifre u transferima posljednjih godina zbunjuju i odmiču od te romantičarske ideje, ali niti jedan igrač ne bi tako lako prodao ljepotu i čar ove igre kao što će to napraviti Superliga.

Najbolji klubovi. Najbolji igrači. Svaki tjedan. - to je slogan novoga natjecanja. Ali realno, kome se da svako malo gledati Barcu i Real? El Clasico će postati 'el gasito', koliko će iskakati iz paštete. Slično mišljenje ima i Klopp koji smatra da se navijačima sigurno ne da stalno gledati Liverpool i Real.

Dodajmo i kako su, prema pisanjima stranih medija, sudionici ove lige dobili za početak 6 milijiardi dolara kao zajam od investicijske banke JP Morgan koje će se rasporediti po klubovima.

UEFA i FIFA su bijesne. S pravom. Dvije krovne organizacije nogometa dovedene su pred gotov čin jer je ovoga puta i njihov novac preslab. Tih 12 klubova ga ima dovoljno da mogu raditi što žele, ma koga s tim vrijeđali. A vrijeđaju i igru koju predstavljaju i njene navijače.

Tako su krovne organizacije odlučile zaprijetiti oštrim mjerama. Pred sam početak Eura reprezentacije bi mogle izgubiti krucijalne igrače, one koji igraju za klubove potpisnice stvaranja Superlige. A ako ih ne izgube pred to natjecanje, hoće nešto kasnije. Budući da se radi o velikim klubovima, radi se i o velikim igračima, nositeljima igre, što znači da će to u potpunosti izmijeniti struje moći u nacionalnim selekcijama. Možete li zamisliti vatrene bez Modrića, Perišića, Brozovića, Rebića...?

Foto: UESyndication/PIXSELL

Ne samo to, i same nacionalne lige ostat će bez tih klubova, a koliko će onda biti atraktivne?

Ti će klubovi napustiti i Ligu prvaka. Koliko će onda gledatelja privlačiti suparnici, recimo, Dinama ili nekog drugog 'malog' kluba?

Pa na kraju, koliko će i UEFA i FIFA izgubiti odlaskom ovakvih klubova iz njenih natjecanja. (Znamo da se ni oni ne bune iz čiste ljubavi.)

Čini se da je jedina ljubav još ona navijačka. Ne, ne samo 'ultrasa', već baš svakog ljubitelja nogometa. Svakog roditelja koji svome djetetu na Maksimiru, Poljudu, Rujevici želi pokazati veliki Real, Barcu, Tottenham, svaku srednjoškolsku ekipu koja želi imati povijesna sjećanja s tribine ili makar, ispred malih ekrana. Svakoga tko je makar iz populističkih razloga kupio dres u nekom fan shopu.

Dođe li do realizacije Superlige, a potom i njene popularizacije, možemo slobodno konstatirati vrijeme smrti nogometne igre kakvu poznajemo. Stvorenu za 'siromašne', ukradenu od strane bogatih.