Heroj kluba: Branič brzom reakcijom spasio život suigraču

Sportingov branič Sebastian Coates postao je heroj kluba. Naime, bivši je Liverpoolov igrač, na gostovanju u 7. kolu portugalske lige kod Portimonensea, gdje je njegova momčad izgubila s 2:4, spasio život svom vrataru.

Na kraju prvog poluvremena Sportingov čuvar mreže Romain Salin sudario se s vratnicom i ostao nepomično ležati na terenu.

A clip of Coates comes to Salin’s aid, making sure he doesn’t choke on his tongue after Salin went face first with the post. Well done Coates! You may not have the armband, but no doubt you’re a captain & a big example for this team! @SebastianCoates 👏👏💚 pic.twitter.com/VQRwUytsVI