Xavi Simons progovorio o odlasku iz Barcelone kao klinac: 'Od početka je bilo jasno da ne vjeruju u mene'

Xavi Simons prvi je put otvoreno govorio o razlozima zbog kojih je kao jedan od najvećih talenata napustio Barcelonu i sa samo 16 godina preselio u Paris Saint-Germain. Danas, kao igrač Tottenhama, prisjetio se razgovora koji je, kako kaže, uvelike odredio njegovu karijeru.

Nizozemski reprezentativac prošao je Barceloninu poznatu akademiju La Masiju, no unatoč velikim očekivanjima nije dobio priliku nastaviti razvoj u seniorskoj momčadi. Umjesto toga, odlučio je prihvatiti ponudu PSG-a i karijeru nastaviti u Francuskoj.

Simons tvrdi da je vrlo rano shvatio kako u Barceloni ne računaju ozbiljno na njega.

"Od početka je bilo jasno da ne vjeruju u mene."

Ističe kako tada nije želio javno govoriti o situaciji jer mu je jedini fokus bio nogomet.

"U to vrijeme odlučio sam ne govoriti o tome jer sam bio potpuno fokusiran na ono što se događalo na terenu."

Otkrio je i što su mu u klubu poručili tijekom razgovora o njegovoj budućnosti.

"Rekli su mi: 'Imamo druge igrače u koje vjerujemo. Želimo ti ponuditi ugovor, ali nisi jedan od igrača koji je uistinu dio našeg projekta.'"

Nakon odlaska iz Barcelone Simons je karijeru nastavio u PSG-u, gdje je napravio prvi korak u seniorskom nogometu, a kasnije se razvio u jednog od najcjenjenijih mladih veznjaka Europe. Danas nosi dres Tottenhama, a njegove izjave ponovno su potaknule raspravu o tome je li Barcelona prerano odustala od igrača kojeg je godinama odgajala u svojoj akademiji.