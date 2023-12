'Hajduk u ovom trenutku ne zaostaje za Dinamom. Dva igrača dignuli su bijele, a plavi su sterilni'

Sa stručnim komentatorom MAXSporta Rajkom Magićem analizirali smo stanje forme i igrače Dinama i Hajduka uoči njihovoga današnjega susreta u Maksimiru. Dojam je – u usporedbi s ljetom kada je Dinamo imao Livakovića, Šutala Ivanušeca – kako Hajduk više nije kvalitetom svoga rostera ispod Dinamove razine.

- Hajduk u ovom trenutku – grubo gledajući – što se tiče kvalitete igrača i igre nije uopće u zaostatku za Dinamom. Razlog tome je što su se njegovi mladi igrači – tu posebno mislim na Pukštasa i Sigura – napravili određeni napredak, a kad je igra u pitanju, onda mi se čini kako je Karoglan nekako najbliži onome što bi trebalo napraviti i u Dinamu – kazao nam je Magić, pa nastavio:

Sve manji utjecaj posjeda

- Nakon Svjetskog prvenstva u Kataru bili su me pitali – što je novoga donijelo to Prvenstvo? Donijelo je to da je posjed lopte, onaj klasičan posjed lopte kakav je Barcelona primjenjivala prije desetak godina, onaj kojemu suparniku ne daš da dođe do lopte, postao manje utjecajan na konačni rezultat. Najveći utjecaj na rezultat danas imaju tranzicija i brzina te tranzicije, odnosno brzina kojom ostvaruješ veći broj igrača u napadu i u obrani. Razgovarao sam s nedavno s Jakirovićem. On mi je rekao da je svjestan toga (da Dinamov posjed ne donosi prednost), ali da jednostavno nema boljih rješenja. Tražiti od igrača da promijene svoje bazične taktičke pretpostavke, čak i tehničke, njemu je jako teško. On želi ubrzati igru, igrati s manje dodira, posebno da što više bude prisutan u posljednjoj trećini. Dinamo vrti-vrti, ima posjed, ali to je sve sterilno: nema brzine i nema okomitosti. To je taj posjed bez efekta.

Je li Karoglan postigao s Hajdukom optimalnu brzinu tranzicije?

- Nije još. U ovom trenutku tome je najbliža Rijeka u Hrvatskoj ligi, posebno u tranziciji prema naprijed. Hajdukovi treneri prije Karoglana igrali su na to da dostignu prevagu u posjedu lopte, ono što Dinamo ima. Dinamo danas i dalje inzistira na posjedu, ali što ide na jačega suparnika, ima više problema. A što je Hajduk dobio s Karoglanom? Dobio je brzinu. Puno se prije igralo na Livaju, tražila su se rješenja samo preko Livaje. Livaja je fenomenalan igrač, ali je - samo jedan. Meni je sada primjer modernog igrač Pukštas. On je vezni igrač, kao i Krovinović, ne krilni, a Pukštas je u petercu deset puta u utakmici – ističe Magić.

Krenimo po linijama, od vratara: Dinamo je do kraja kolovoza imao prednost u Livakoviću, ali je od tada rotirao vratare, dok se kod Hajduka ustabilio Lučić.

- To je Hajdukova prednost, slažem se – kaže Magić.

Obrana? Sigur, Šarlija, Uremović i donedavno Melnjak imaju zavidan kontinuitet, a kod Dinama su se na stoperskim pozicijama izmjenjivali B. Šutalo, Ristovski, Theophile, Perić...

- Tu možemo govoriti o standardizaciji momčadi. Ako želiš imati dobru igru, ti moraš imati standardiziran i sastav, i sustav igre. Što se tiče Dinamovih stopera, njih karakterizira sporost. Dinamo igra visoko i mora igrati visoko sa stoperima, a u toj situaciji su spori i Perić – koji je dobar igrač – i Theophile. To je Dinamov hendikep, osobito u utakmicama u kojima se mora dominirati, izlaziti visoko. Tako će biti prisiljen igrati i u derbiju, dok Hajduku i bod igra. Dinamo bi pak bio jako razočaran ako to bude bod.

Plavi vezisti perspektivniji

Usporedba veznoga reda: Mišić, Ademi, Baturina... nasuprot Pukštasu, Siguru – prisilno za ovu utakmicu jer nema Žapera, Krovinoviću...?

- Dinamov vezni ima iskustvo, ali i perspektivniji je: tu su Baturina, Buljat i Ljubičić, sad se pojavio i Sučić, koji vrlo zrelo igra. Međutim, kada je igrao Žaper, onda je taj vezni red – Pukštasom i Krovinovićem – izgledao bolje na terenu od Dinamovoga. Dinamovi jesu perspektivniji, ali Hajdukovi su mi izgledali zreliji, bliže zahtjevima modernog nogometa.

I na kraju napadači: obojica klase, Petković i Livaja?

- Objektivno, tu je omjer 50:50 posto. Obojica – ne samo svojim znanjem – vuku ostatak momčadi, strašno puno znače. Dinamo bez Petkovića isto je što i Hajduk bez Livaje. Sahiti? Kaneko mu je najbliže, to je otprilike slična razina, s tim što Sahiti ima bolji učinak, dok je Kaneku trebalo vremena dosta da se prilagodi – zaključio je Rajko Magić.