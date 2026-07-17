Pretučen frontmen KUD Idijota: 'Pun sam modrica i ogrebotina, napali su i moju suprugu'

Saša Milovanović, frontmen legendarnog pulskog punk sastava KUD Idijoti, i njegova supruga Martina napadnuti su u noći na petak u središtu Pule nakon što su skupinu mlađih muškaraca upozorili zbog neprimjerenog ponašanja i razbacivanja otpada po ulici. Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za počiniteljima. Milovanović, kojeg Puljani poznaju i po štandu s pločama i CD-ovima u Ulici Sergijevaca, ispričao je kako se incident dogodio oko ponoći kada je primijetio skupinu mladića koja je prolazila gradom i nogama razbacivala kartonske kutije i ambalažu ispred trgovina, javlja istra24.

'To nije prvi put. Sa štanda odlazim među zadnjima i više sam puta gledao kako prolaznici razbacuju uredno složenu ambalažu ispred trgovina. Prolaze divljaci i šutiraju kutije i raznu ambalažu', rekao je Milovanović. Dodaje kako je njegova supruga Martina prva upozorila skupinu da prestane s takvim ponašanjem, nakon čega im se i on obratio.

'Oko ponoći ispred marketa prošla je grupa iz smjera Foruma i sve su išutirali. Martina ih je izdaleka upozorila da prestanu. Rekla je da je neprihvatljivo doći u tuđu zemlju na odmor i tako se ponašati. Tada sam im prišao i rekao da prestanu ili ću pozvati policiju', ispričao je za portal istra24.

Umjesto da se smire, tvrdi Milovanović, uslijedio je fizički napad. 'Stvarno nisam očekivao takvu reakciju. Napali su me rukama i nogama. Pun sam modrica i ogrebotina, natekao mi je zglob, a majica je bila potpuno potrgana. Kad je policija stigla, izgledao sam grozno. Napadači su najprije pobjegli, a zatim su se vratili i ponovno napali mene i Martinu dok smo sjedili na klupi. Branili smo se kako smo znali, a tek kada su susjedi izašli iz kuća, počinitelji su pobjegli', rekao je.

Dodao je kako ne zna tko su napadači, ali pretpostavlja da je riječ o engleskim državljanima, te da su frustrirani porazom reprezentacije. Naglasio je i kako se radi o pet ili šest ljudi koji su znatno krupniji od njega. 'Nisam išao u bolnicu, a policija je napravila zapisnik. Nadam se da će ih pronaći', zaključio je. Iz Policijske uprave istarske potvrdili su da su zaprimili dojavu o događaju te naveli kako se incident dogodio oko jedan sat iza ponoći u Ulici Sergijevaca. 'Nekoliko muških osoba udaralo je po kantama za smeće i glasno vikalo, nakon čega ih je 63-godišnjak upozorio na ponašanje. Osobe su ga potom fizički napale udarajući ga rukama i nogama, pobjegle s mjesta događaja, a ubrzo se ponovno vratile i nastavile napad. U pokušaju da ga zaštiti, između njih je stala 42-godišnjakinja, koju su također napali. Počinitelji su potom pobjegli, a policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja', priopćili su iz policije. Prema riječima Milovanovića, Ulica Sergijevaca pokrivena je videonadzorom, zbog čega vjeruje da bi snimke mogle pomoći u identifikaciji napadača.