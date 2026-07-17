Šest talijanskih tvrtki kažnjeno zbog nedopuštenog korištenja olimpijskih simbola

Šest talijanskih tvrtki kažnjeno je s ukupno 2.5 milijuna eura zbog nedopuštenog korištenja olimpijskih simbola uoči i tijekom ovogodišnjih Zimskih olimpijskih igara održanih u Milanu i Cortini d'Ampezzo, objavila je Talijanska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Najveću kaznu od 500.000 eura dobila je napuljska modna kuća "Harmont & Blaine" koja je sponzorirala planinsku kolibu u blizini skijaških staza u Cortini te reklamirala jednu od svojih kolekcija putem društvenih mreža koristeći olimpijske krugove.

Trgovački lanac "Il Gigante" u siječnju je, uoči samih ZOI, pokrenuo promotivnu kampanju za elektroničke proizvode nazvanu "TecnOlimpiadi", a za to mu je sada stigla kazna od 310,000 eura.

Uz njih, kažnjeni su i trgovački lanci MD, Oasi i Pro7 te opskrbljivač plinom Butan.

Sve te tvrtke nisu bile službeni sponzori ZOI, ali su, prema agenciji, "ostvarile poveznicu između svojih proizvoda i Olimpijskih igara te tako doveli javnost u zabludu i stoga koristile marketingom iz zasjede".

Praksa "marketinga iz zasjede" pojavila se još 1996. godine tijekom Olimpijskih igara u Atlanti kada je američka tvrtka za prizvodnju sportske opreme Nike u svojim reklamama koristila olimpijske krugove iako nije bila sponzor Igara.