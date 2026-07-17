Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAJVIŠE 500.000 EURA

Šest talijanskih tvrtki kažnjeno zbog nedopuštenog korištenja olimpijskih simbola

The rings are pictured in front of the IOC during an Executive Board meeting at the Olympic House in Lausanne
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.07.2026.
u 22:14

Najveću kaznu od 500.000 eura dobila je napuljska modna kuća "Harmont & Blaine" koja je sponzorirala planinsku kolibu u blizini skijaških staza u Cortini te reklamirala jednu od svojih kolekcija putem društvenih mreža koristeći olimpijske krugove.

Šest talijanskih tvrtki kažnjeno je s ukupno 2.5 milijuna eura zbog nedopuštenog korištenja olimpijskih simbola uoči i tijekom ovogodišnjih Zimskih olimpijskih igara održanih u Milanu i Cortini d'Ampezzo, objavila je Talijanska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Najveću kaznu od 500.000 eura dobila je napuljska modna kuća "Harmont & Blaine" koja je sponzorirala planinsku kolibu u blizini skijaških staza u Cortini te reklamirala jednu od svojih kolekcija putem društvenih mreža koristeći olimpijske krugove.

Trgovački lanac "Il Gigante" u siječnju je, uoči samih ZOI, pokrenuo promotivnu kampanju za elektroničke proizvode nazvanu "TecnOlimpiadi", a za to mu je sada stigla kazna od 310,000 eura.

Uz njih, kažnjeni su i trgovački lanci MD, Oasi i Pro7 te opskrbljivač plinom Butan.

Sve te tvrtke nisu bile službeni sponzori ZOI, ali su, prema agenciji, "ostvarile poveznicu između svojih proizvoda i Olimpijskih igara te tako doveli javnost u zabludu i stoga koristile marketingom iz zasjede".

Praksa "marketinga iz zasjede" pojavila se još 1996. godine tijekom Olimpijskih igara u Atlanti kada je američka tvrtka za prizvodnju sportske opreme Nike u svojim reklamama koristila olimpijske krugove iako nije bila sponzor Igara.
Ključne riječi
Italija olimpijske igre

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!