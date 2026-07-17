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NOVI BIZNIS

FIFA otišla korak dalje: sada se plaća i dolazak na konferenciju za novinare

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
17.07.2026.
u 22:38

Uoči nedjeljnog finala izbornici i igrači obiju reprezentacija odradit će uobičajene konferencije za medije, a FIFA je javnosti ponudila mogućnost kupnje ulaznica

FIFA je uoči velikog finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine pronašla još jedan način za zaradu. U New Yorku su, naime, organizirane posebne plaćene konferencije za novinare na koje mogu doći i zainteresirani građani – pod uvjetom da za to izdvoje nešto više od 70 eura.

Uoči nedjeljnog finala izbornici i igrači obiju reprezentacija odradit će uobičajene konferencije za medije, no ovaj put one neće biti namijenjene isključivo akreditiranim novinarima. FIFA je javnosti ponudila mogućnost kupnje ulaznica, a posjetitelji će, barem prema dostupnim informacijama, moći čak i postaviti pitanje.

Ipak, s obzirom na velik broj novinara koji će se boriti za priliku da dođu do mikrofona, nije teško pretpostaviti da će takva mogućnost za većinu posjetitelja ostati samo na papiru.

Organizatori su otišli i korak dalje. Između dviju konferencija bit će moguće dodatno platiti oko 130 eura za fotografiranje, iako detalji tog paketa zasad nisu u potpunosti poznati, piše Gazzetta dello Sport.

Na događaju će se pojaviti i posebni gosti. Fotografija s bivšim engleskim reprezentativcem Riom Ferdinandom stajat će gotovo 150 eura, dok će se za fotografiranje s Vozinhom, vratarom reprezentacije Zelenortskih Otoka, trebati izdvojiti 100 eura.

Tako je FIFA i uoči same završnice Mundijala još jednom pokazala kako se gotovo svaki segment velikog nogometnog spektakla može pretvoriti u komercijalni proizvod.
Ključne riječi
SP 2026.

Komentara 1

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SL
slavenZadravec
22:52 17.07.2026.

Zanimljivo da se nogometaši ne bune protiv beskrupuloznog izvlačenja novca od navijača i medija koji izvještavaju navijače. dapače, spremno će tvrditi kako igraju baš za navijače i vlastite domovine, ali ...

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