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RIZIK JE PREVELIK

Imate li ovakav PIN? Pod hitno ga mijenjajte, hakeri vam mogu ukrasti sve podatke u roku keks

Dopisivanje
Pexels
VL
Autor
Večernji.hr
17.07.2026.
u 15:18

Stručnjaci savjetuju da se izbjegavaju očite kombinacije i da svaki uređaj ili račun ima jedinstven PIN. Promjena koda ne zahtijeva zamjenu bankovne kartice ili mobitela, dovoljno je samo izabrati nepredvidljivu kombinaciju

Mislili ste da je vaš četveroznamenkasti PIN siguran? Mnoge popularne kombinacije, poput 1234, 0000 ili 1111, i dalje čine milijune korisnika lako ranjivima zbog provala hakera. Analize curenja podataka pokazuju da upravo predvidljive kombinacije olakšavaju neovlašten pristup mobitelima i bankovnim računima.

Stručnjaci ističu da je promjena PIN-a jednostavan, ali ključan korak u zaštiti osobnih podataka. Iako broj mogućih kombinacija iznosi 10.000, velik dio korisnika bira one koje su najlakše za pamćenje, a napadači prvo isprobavaju upravo te, prenosi Fenix.

Uzastopni brojevi, ponavljanja i simetrični obrasci poput 6969 dodatno povećavaju rizik. Još jedna česta pogreška je korištenje osobnih podataka poput datuma rođenja, obljetnica ili drugih važnih datuma u svrhu PIN-a. Takve kombinacije su posebno rizične ako netko već posjeduje osnovne informacije o vlasniku uređaja ili kartice.

Stručnjaci savjetuju da se izbjegavaju očite kombinacije i da svaki uređaj ili račun ima jedinstven PIN. Promjena koda ne zahtijeva zamjenu bankovne kartice ili mobitela, dovoljno je samo izabrati nepredvidljivu kombinaciju. Pouzdan PIN ne mora biti kompliciran, ali mora biti dovoljno nepredvidljiv da ga drugi ne mogu lako pogoditi. Čak i mala promjena može značajno povećati sigurnost, jer upravo PIN često predstavlja prvu i najvažniju liniju obrane osobnih podataka i financija.

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Ključne riječi
mobitel PIN Barkod

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