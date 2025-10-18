Naši Portali
IMPRESIONIRAO JE

Hajduk ponovno kupuje na sjeveru Hrvatske? 'Za oko im je zapeo igrač Varaždina'

Varaždin: SuperSport HNL, 8. kolo, NK Varaždin - HNK Vukovar 1991
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.10.2025.
u 12:52

Ovaj 24-godišnjak u Varaždin je stigao ovog ljeta iz azerbajdžanskog Sabaila u transferu vrijednom 34 tisuće eura. Igra primarno na poziciji desnog krila, a Transfermarkt ga procjenjuje na 600 tisuća eura

Hajduk je prošle zime iz Varaždina doveo Michelea Šegu u transferu vrijednom 600 tisuća eura. Odnosi između ova dva kluba očito su vrlo dobri budući da je u suprotnom smjeru otišao napadač Mate Antunović, a Bijeli bi čini se voljeli dovesti novo pojačanje iz redova kluba iz baroknog grada.

Azerbajdžanski novinar Fuad Alakbarov piše kako je Hajduk zainteresiran za dovođenje bivšeg mladog reprezentativca te zemlje Rufata Abdullazadu. Ovaj 24-godišnjak u Varaždin je stigao ovog ljeta iz azerbajdžanskog Sabaila u transferu vrijednom 34 tisuće eura. Igra primarno na poziciji desnog krila, a Transfermarkt ga procjenjuje na 600 tisuća eura. U šest nastupa u HNL-u ove sezone zabio je jedan pogodak.

Ekskluzivno: Boban nam je objasnio zašto tog povijesnog dana nije igrao za Hrvatsku

- Abdullazada je zapeo za oko skautima Hajduka. Njegov potencijalni dolazak na Poljud mogao bi se dogoditi na ljeto - navodi Alakbarov. Riječ je o pouzdanom novinaru kad su u pitanju vijesti vezane za nogomet u Azerbajdžanu. Tako je i prvi iznio informaciju kako će Sammy Mmaee dres Dinama zamijeniti Qarabagovim što se na kraju i dogodilo.

Abdullazada je i bivši U-21 reprezentativac Azerbajdžana te je za tu selekciju zabio tri pogotka u 17 nastupa, ali još nije zaigrao za seniorsku vrstu. Osim za Varaždin i Sabail igrao je još i za Sumgayit, također u Azerbajdžanu.

