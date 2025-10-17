Trener Hajduka se vraća u Pulu: 'Za mene je to drugi dom'

Krajem reprezentativne stanke, vraćamo se klupskom nogometu pa tako i domaćem prvenstvu. Hajduk koji je nakon devet kola na diobi prvog mjesta s Dinamom u desetom kolu gostovat će kod Istre 1961. Bijeli i Plavi imaju po 19 bodova nakon devet odigranih utakmica, no Dinamo je prvi zbog bolje gol-razlike,

Za trenera splitske momčadi Gonzala Garciju, ova utakmica označava povratak na Aldo Drosinu po prvi puta otkako je prošlog ljeta klupu kluba iz Pule zamijenio Hajdukovom:

- Proveo sam reprezentativnu stanku tipično. Normalno smo i dobro trenirali. Neki igrači su se i oporavljali od ozljeda. Znam Istru jako dobro. To je izvrsna ekipa na svim pozicijama. Promijenili su trenera, ali neće se oni puno mijenjati kao momčad. Imaju prepoznatljivu igru i ostvarit će bolje rezultate kroz sezonu - rekao je u uvodu.

Potom je otkrio kakvo je stanje s najboljim igračem Bijelih, Markom Livajom:

- Livaja nije spreman. Jedan dan je trenirao s ostatkom momčadi. Osjetio je opet bol. Neće putovati u Pulu s nama.

Otkrio je i koji još igrači neće konkurirati za nastup u Puli:

- Karačić neće također igrati. Hodak će pokriti tu poziciju. Iznenađenje će biti s kojim ćemo sistemom igre ići. Formacija ne znači ništa. Nismo igrali onako kako sam htio. Sistem vas ne čini više napadačkim ili obrambenim. Ideja je uvijek ista. Poslali smo krivu poruku u Vukovaru. Tamo nam je bilo teško igrati. Sistem ništa ne znači. Stvar je u pristupu.

Rekao je i kako je zadovoljan igrom koju njegova momčad prezentira u utakmicama:

- Igrali smo dosad devet utakmica. Rezultate držim po strani. Oni mogu otići na jednu ili drugu stranu. Igrali smo u 80 posto minuta onako kako sam htio. Bili smo agresivni i dobri. Pobijedili smo protiv Lokomotive, koja je jako dobra. U Vukovaru nije bilo lijepo, ali tamo je teren bio jako težak. Vidjet ćete kakvih će problema Lokomotiva imati tamo danas.

Prokomentirao je potom i svoj povratak u Pulu:

- Istra ima sjajnu ekipu i nije lako pobijediti tamo. Imaju niz od 16 utakmica bez poraza doma. To nešto pokazuje. Bit će jako teško. Za mene se posebno tamo vratiti. Bio sam tamo dvije i pol godine, za mene je to drugi dom. Ne znam kako će me primiti tamo. Vjerojatno neki dobro, a neki ne. Neki će sigurno biti ljuti na mene. Očekujem i da ću vidjeti puno prijatelja.