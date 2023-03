Hajduk ne zna pogoditi s igračima, Livaja im se dogodio, a bune se iako imaju dobar tretman u HNS-u

Tomislav Rukavina uvijek je sjajan sugovornik. S bivšim hrvatskim reprezentativcem i igračem Osijeka, Dinama, Hajduka, Zagreba i Venezije popričali smo o nekim najaktualnijim mijenama u hrvatskom nogometu. Nakon razdoblja kontinuirane stabilnosti od dolaska mađarskih investitora, Osijek je ušao u krizu. Ona rezultatska može biti i prolazna, no puno će toga ovisiti o volji mađarskih ulagača. Trenerska smjena u pravilu znači probleme...

- Stvar u Osijeku je jasna. Onog trenutka kada su ulagači shvatili da enormna ulaganja u momčad nisu dala očekivane rezultate, odlučili su zavrnuti slavinu. Vjerojatno su bili razočarani mnogim stvarima. Čim je financijska situacija lošija, to automatski znači i lošije rezultate jer je igrački kada slabiji. Na klupi su im sve mladi igrači i klinci do 16 godina. Dobro je da su mladi talenti tamo, no teško je s njima raditi rezultat - kaže Rukavina.

Imat ćemo stadion, to je sigurno jedan od pozitivnijih stvari. Sve dok su Mađari u klubu i jamče financijsku sigurnost, možemo se radovati stadionu...

- Stadion je najsvjetlija točka. Klub je imao velika ulaganja u momčad, o stadionu da ne govorimo, imali su uglednog trenera (Nenad Bjelica, nap.a.), a sigurno su očekivali da će se neki trofej poklopiti s otvaranjem stadiona. Kao i da će se stabilizirati u vrhu ligaške ljestvice. No, u nogometu ništa ne ide preko noći i neke stvari se stvaraju godinama. I onda kada se ne dogodi predviđeni rezultat u nekom kraćem roku, razočarenje su velika i ide se u drastične rezove. Vidimo da je Osijek takav primjer. Preko noći su se riješili jako velikog broja važnih igrača, imaju problema s isplatama, pa ih je Uefa kaznila. Dosta toga su stegnuli i to se moralo odraziti na rezultat.

Možda je to početak jedne nove priče u našem nogometu, prestanak bjesomučne financijske utrke s Dinamom, koju nitko do sada nije mogao slijediti!? A i Dinamu slijedi novi financijski smjer, kako sada stvari stoje. Dakle, trend će morati biti dugoročno stabilna financijska projekcija i vjerojatno okretanje mladim igračima!

- Priča kod mladih igrača mora biti kontrolirana. Oni moraju biti izlagani u pravom trenutku, moraju imati suigrače uz koje će se razvijati i koji će im smanjiti pritisak prilagodbe na seniorski nogomet. No, rezultat sve definira. Nije poanta staviti u momčad mladog igrača, može to biti pionir od 10 godina, izgubiti utakmicu i ubilježiti se u sve knjige rekorda HNL-a. No, to nema nikakvog smisla. Rezultat ne smije patiti - kaže Rukavina.

Osijek je imao i drugi problem, kada su jako puno ulagali, uvijek su istog igrača teže mogli privući nego Hajduk ili Dinamo?

- Možete imati financijsku moć, no značaj i ugled kluba ne možete kupiti. Morate imati i međunarodni status. Svi koji misle kratkoročno nešto napraviti, varaju se. Mađari su najbolji primjer. Za neke stvari treba vrijeme...

A to najbolje znaju u Hajduku, koji je i dalje u problemima. Nisu ni blizu pronalaska alkemije koja bi ih najprije približila borbi s Dinamom, a onda sve ostalo.

- Oni imaju problema s odabirom igrača. Oni oko kluba imaju veliku navijačku snagu, dobar medijski tretman, čak i u HNS-u imaju dobar status, bez obzira na to što se stalno bune. Ne može nitko ignorirati taj pokret oko Hajduka, pa ni savez. Rezultat je najveći Hajdukov problem. Rezultat stvaraju igrači s trenerom, a oko njih je sve dobro posloženo. Neću ulaziti u polemiku do koga je to, predsjednika, sportskog direktora ili trenera, to oni najbolje znaju. Već nekoliko prijelaznih rokova ne znaju pogoditi s igračima, osim s Markom Livajom koji im se dogodio. On je pokrenuo cijelu priču. Ostaje im puno raditi na rudarski način. Trebaju treneru dati priliku za kontinuitet i ne dovoditi ga u sumnju. Sve priče oko njega, dosta i negativne, sigurno ne utječu na viziju čelnih ljudi Hajduka.

Čini se kao da je Ivan Leko, baš kao i svaki trener u zadnjih nekoliko sezona, došao u nezgodnom trenutku?

- Ne bi ih baš amnestirao. Nema zgodnog ili nezgodnog trenutka. Kada je zgodan, onda se trener ne mijenja. Svaki trener koji dolazi, jasno zna što ga čeka i zna kakva mu je momčad i kakvi su problemi. Odnosno, što može očekivati u prijelaznom roku. Nema onda prebacivanja, neću reći, krivnje ili alibija. Svi ti ljudi imali su dovoljno vremena analizirati je li to njihova vizija. Stav mora biti: 'Izvolite, borite se s tim...' Uostalom, plaćeni su za taj posao. Znam, nije tema, ali je jako bitno spomenuti - kaže Rukavina.

Dovode se igrači sa strane i plaćaju po dva milijuna eura, a iz škole svih ovih godina nema kontinuiranog vala mladih igrača?

- Ni ne može biti val mladih igrača. To je isto pogrešna pretpostavka. Vrlo teško vam se dogodi da u istom trenutku iz iste generacije imate tri četiri igrača iz mlade momčadi za seniore...

Pa sada su tu Pukštas, Vušković, Capan...?

- Oni mogu doći okolnim putem ili da se nešto posloži. Bitno je imati jednog ili dvojicu, ali da su oni pravi. Nije poanta staviti kadete i onda s tim opravdavati loš rezultat. Kod nas se često priča kako je klub u problemima čim se okreće mladim igračima. Jer, dok ima novca, onda se dovode stranci, stariji i iskusniji igrači. Kada se okreneš mlađima, jasno je kao dan da nema novca. Dajem podršku mladim igračima, ali ako uz to ide rezultat. Jer nitko vam ne može garantirati da će ti klinci za tri godine, primjerice, donijeti rezultat. Zato sportski direktori i predsjednici moraju imati viziju.

Rukavina je godinama sudjelovao u razvojnim procesima. Kakav je naš put kada je razvoj mladih igrača u pitanju?

- Svaki klub odlučuje za sebe. Kod nas će uvijek biti talenata koje moraju razviti u klubovima. Važno je klinca ubaciti u pravom trenutku i da se on nastavi razvijati. Dinamo ima svoju priču, Hajduk svoju. Osijek prije dvije-tri godine nije imao nikoga, a sada stavljaju klince od 16 godina, prije dvije-tri sezone u Rijeci uopće nije bilo mladih igrača, a sada ih je jako puno. Ide se iz ekstrema u ekstrem.

Možda ćemo uskoro pribjeći slovenskom modelu u kojem nema previše ulaganja, a klubovi se okreću proizvodnji?

- Razvoj mora biti kontroliran. Nekad on ne bude dobar jer trčite za rezultatom. O njemu ovise predsjednici, direktori i treneri. To može biti pritisak za mlade igrače.

Je li gotova borba za naslov prvaka u našoj ligi?

- Teoretski nije, no po svakoj logici, sve je gotovo. Prevelika je Dinamova prednost i sigurno će to obraniti do kraja. Svi bismo htjeli da je to sve izjednačenije, no ne postoji momčad koja u ovom trenutku može parirati Dinamu.

Zanimljiva je pojava sve većeg broja mladih igrača u našoj ligi, pa i sinova naših bivših nogometaša?

- I sam spadam u tu kategoriju. Dobro je da je sve više mladih igrača od kojih će u budućnosti profitirati i reprezentacija. No, samo u kontroliranim uvjetima, a ne slučajno. Za naše sinove to nije neka osobita prednost jer sve je na njima. Moraju biti spremni zaodricanje i žrtvu, a uspjet će samo ako budu pravi i ako imaju sreće. Sigurno je zanimljivo vidjeti pada li jabuka daleko od stabla.



Gabrijel Rukavina sigurno nije pao daleko...

- Teško mi je pričati o sinu. Ima talent koji neće biti dovoljan bez teškog rada. Moraju se svi ti dečki naviknuti na život koji najčešće nije idiličan. Njima se tako čini kroz omladinski nogomet, no u seniorskoj razini slijedi prava borba za život. A onda morate biti spremni trpjeti. Možda im je prednost što mi očevi bivši igrači savjetujemo. Vrijeme je najbolji sudac koliko su oni dobri - zaključio je Rukavina.

