Hajduk napravio senzaciju, ali čeka ih teško gostovanje. Evo što to znači za trenera Garciju

Hajduk je na pragu senzacionalnog pojačanja iz španjolske La Lige, a ključnu ulogu u cijelom poslu odigrao je novi tehnički direktor Ivan Rakitić. Bivši hrvatski reprezentativac iskoristio je svoje veze i poznanstva kako bi na Poljud doveo Huga Guillamóna (25), dojučerašnjeg igrača Valencije!

Vijest koja je odjeknula hrvatskim nogometnim krugovima, a koju je prvi objavio talijanski insajder Matteo Moretto, dobila je svoju potvrdu i konkretne detalje od španjolskih medija. Prema pisanju Hectora Gomeza, novinara koji detaljno prati zbivanja u Valenciji, bivši španjolski reprezentativac i dugogodišnji član tog kluba, Hugo Guillamón, sigurno će postati novi igrač Hajduka.

Stiže i González

Gomez je na društvenoj mreži X bio vrlo direktan, napisavši kako je upravo Ivan Rakitić “potpisao” Guillamóna, aludirajući na njegovu presudnu ulogu u realizaciji ovog posla koji se donedavno činio gotovo nemogućim za splitski klub.

Hugo Guillamón (25) nije nepoznato ime ljubiteljima nogometa. Riječ je o igraču koji je cijelu svoju profesionalnu karijeru proveo u Valenciji, klubu za koji je odigrao čak 146 službenih utakmica. Njegov talent prepoznat je od najranijih dana, prošao je sve omladinske kategorije španjolske reprezentacije, a za seniorsku vrstu upisao je tri nastupa i postigao jedan pogodak. Iako mu je prirodna pozicija ona zadnjeg veznog igrača, Guillamón je iznimno polivalentan te je često uspješno igrao i na poziciji središnjeg braniča. U jednom trenutku svoje karijere, njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosila je vrtoglavih 25 milijuna eura, što dovoljno govori o kakvom se igračkom kalibru radi(lo). Sada pak vrijedi 10 puta manje, odnosno 2,5 milijuna eura.

Ono što ovaj transfer čini posebno impresivnim su financijski uvjeti pod kojima se realizira. Naime, Guillamón na Poljud stiže potpuno besplatno. On će, prema navodima Gomeza, raskinuti ugovor s Valencijom, a španjolski velikan isplatio mu je i veći dio od 4 milijuna eura bruto plaće koliko je trebao zaraditi u preostaloj godini ugovora s Valencijom. U Hajduku bi pak trebao zarađivati 400-500 tisuća neto po sezoni, jer takvu je plaću nedavno dobio i Ante Rebić.

Činjenica da je Hugo Guillamón, kao bivši španjolski reprezentativac, odlučio doći u Hajduk jasno govori da mu je karijera negdje “zapela”, no za Hrvatsku nogometnu ligu nesumnjivo je veliko pojačanje.

Na Hajdukovu je radaru i stoper španjolskog drugoligaša Almerije Edgar González (28), navodno je i njegov transfer već usmeno dogovoren, pa bi se obojica Španjolaca početkom tjedna trebali naći na liječničkom pregledu u Splitu.

Budući da je Gonzálezova primarna pozicija stoperska, njegov dolazak značio bi da je Hajduk definitivno odustao od dovođenja stopera Istre Darija Marešića. Ta saga ionako predugo traje, Hajduk ne želi platiti odštetu koju Istra traži, a istodobno su na Aldo Drosinu stigle puno bogatije ponude za Marešića od klubova iz Amerike, Meksika i Turske.

Rožman: Neka igra Livaja

A dok Hajduk malo zakašnjelo slaže igračku križaljku, nogometaše Gonzala Garcije danas čeka težak ispit na Opus Areni. Osijek je ove sezone osvojio tek bod, i to bez zabijenog gola, no momčad Simona Rožmana na trenutke je pokazivala jako dobru igru. Vidjet ćemo može li im se otvoriti baš protiv Hajduka.

– Sadržaj nam je dobar, ali to se treba potvrditi i u brojkama. Put kojim idemo nije lagan, zaslužili smo više bodova od tog jednog osvojenog, no nema plakanja. Hajduk je u dobrom momentu, barem što se tiče domaćeg prvenstva. Znamo praktički sve o njima, rade build up sa šest igrača, dobro se pozicioniraju u srednjoj zoni, stvaraju često igrača više u sredini terena, a dobri su i u prekidima. Vjerujem da će oni krenuti sa svim svojim snagama, dakle i s Livajom. Imaju puno iskusnih i provjerenih igrača koji su kvalitetni. I neka su u najjačem sastavu, da i mi vidimo gdje smo. Mislim da smo se dobro pripremili za njih, ali najviše pažnje posvećujemo sebi kako bismo bili što učinkovitiji – poručio je trener Osijeka Simon Rožman.