NA STRANI GRAĐANA

Gradonačelnik Osijeka oštro o Upravi NK Osijeka: Ušli su u nepotrebni rat s navijačima

Autor
Edi Džindo
08.01.2026.
u 13:06

Mislim da se ova polusezona mora izgurati do kraja, a nakon nje se trebaju povući neki rezovi u klubu, poručio je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić

Iza Nogometnog kluba Osijek je najlošija polusezona otkako postoji HNL. Momčad iz Slavonije je prvi dio sezone 2025./2026. završila na posljednjem, desetom mjestu prvenstvene ljestvice, sa samo dvije ostvarene pobjede i 14 osvojenih bodova nakon 18 odigranih kola. 

Međutim, ljubitelji kluba osjećaju probleme u klubu već dulje vrijeme, počeli su navirati i godinama prije ove katastrofalne polusezone. Navijači već sad mjesecima na tribinama skandiraju "Uprava, odlazi", smatrajući da klupsko čelništvo u sastavu Ferenc Sakalj, Vladimir Čohar i Valentina Koprivnjak ne djeluju za dobrobit kluba, a glavni investitor, mađarski bogataš Lorinc Meszarosz za to previše i ne mari. Sjetimo se samo već sada kultne rečenice bivšeg trenera Osijeka Nenada Bjelice, koji je nakon svojeg mandata u klubu jednom prilikom izjavio "Upravu kluba NK Osijek zanima kao i mene vremenska prognoza u Džibutiju".

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Uprava je prvo srezavanje troškova za igrački kadar, a samim time i ambicija, opravdavala troškovima za tada još novu Opus Arenu. Kada je taj period prošao, onda je Čohar izlazio u javnost i govorio "ili nema novaca, ili nema rezultata, navijači to ne razumiju", a klub je čak otišao do te mjere da je napravio i mali dokumentarac, koji je, prevedeno na normalan jezik, praktički bio o tome kako je u NK Osijeku sve divno i krasno i kako navijači nemaju pojma ni o čemu.

Kako, sa svime ovime na umu, onda bilo tko može kriviti osječke navijače koji govore da klub nije ni približno ambiciozan koliko bi trebao biti? Kako se klupska Uprava uopće može s visoka obraćati navijačima s porukama da navijači ne znaju kako funkcionira jedan takav biznis, nego, eto, ti "neuki" navijači gledaju samo gledaju emocije i sportski dio priče? Navijači su prvenstveno ti koji ulijevaju novac u klub, i direktno i indirektno. Ako ne postoji navijački interes, onda ne bi postojao ni interes sponzora od kojih Osijek toliko zarađuje i završava godine u velikim plusevima. Tako da i taj novac, tko god uspio dogovoriti ta sponzorstva, zapravo svoju zaslugu nosi u interesu navijača. Sa svim time na umu, klub bi primarno trebao biti fokusiran na to da se zadovolje apetiti navijača.

Kad u obzir uzmemo kontekst, financijsko stanje i uvjete, ovaj Osijek je u rezultatskom smislu daleko lošiji od onoga koji se prije desetak godina jedva jedvice uspijevao izboriti za ostanak u ligi, jer taj Osijek praktički nije imao ni lipe. Još je tu pregršt gafova klupske Uprave o kojima bi se mogla napisati jedna dobra knjiga.

VEZANI ČLANCI:

Na cijelu ovu situaciju, koja traje godinama, u razgovoru za Osječku televiziju je reagirao i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, koji je inače poznat po tome da je prije stupanja na ovu funkciju kao navijač prisustvovao na velikom broju utakmica Osijeka, što domaćih, što gostujućih. 

- Mislim da se ova polusezona mora izgurati do kraja, a nakon nje se trebaju povući neki rezovi u klubu. U zadnje vrijeme nemam nikakav kontakt s Upravom kluba. Prije sam imao kontakt no u zadnje vrijeme ne. Otkad se s navijačima počelo ponašati na ovaj način i kad se ušlo u nepotrebni rat s njima, kad se nakon najlošije klupske sezone digla cijena godišnjih karata bez obrazloženja uz nepostojanje marketinga niti ikakve komunikacije s navijačima. Osobno sam uvijek uz i za svoje sugrađane i ostat ću na toj liniji - rekao je gradonačelnik Osijeka.

