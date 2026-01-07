'Pričao sam s Livakovićem, Dinamo mu je najbolji izbor, ali nije to lako jer je vezan za dva kluba'

Gusti snijeg i temperaturni minus dočekali su igrače Dinama na prvom treningu u pripremama za novu sezonu. No, nekim igračima to nije smetalo, izašli su u kratkim hlačama, svi prilično dobro raspoloženi. Dok su u koloni kroz snijeg koračali prema smrznutom terenu 'Luka Modrić' neki su s kraja kolone bacali snježne grude prema onima koji su bili naprijed.

Kovačević nije krenuo u Čatež

No, plave na trening nije poveo trener Mario Kovačević, on je ostao u toplome zbog povišene temperature. I nije s plavima jučer nakon tog treninga krenuo na pripreme u Čatež već će se priključiti kad ozdravi, a ista je situacija i s dva igrača, Dejanom Ljubičićem i Leonom Jakirovićem. Dok Kovačević ne ozdravi, momčad će voditi pomoćnici.

– Trener je dobio virozu, ima temperaturu, pridružit će nam se za par dana, kad se bude bolje osjećao. Sve smo se dogovorili, imamo plan priprema, dajemo mu izvještaj poslije treninga, gledat će snimke treninga jer svi se snimaju. Nije prisutan fizički, ali je s nama – kazao je pomoćnik Sandro Bloudek i nastavio:

– Ove su pripreme prilično kratke, malo atipične. Imamo manje od dva tjedna da se spremimo za Steauu. Idemo pripremati prvu utakmicu i ići dalje utakmicu po utakmicu. Igrači su došli spremni, pauza je kratka, nastavit ćemo gdje smo stali. Lokacija je jako blizu, Čatež, a vremenski uvjeti slični su kao u Zagrebu. Tereni su dobri i grijani, ne bismo trebali imati problema. Igrači će se brzo moći prilagoditi na uvjete koji nas čekaju u prvim utakmicama.

U tim kratkim pripremama plavi će pokušati popraviti neke stvari u svojoj igri.

– Analizirali smo neke stvari s glavnim trenerom i analitičarima, male taktičke stvari koje možemo doraditi. Još smo dosta nova momčad i treba nam vremena za detalje. I na kondicijskom planu dodat ćemo neke stvari, da se i to poboljša. Popravljat ćemo neke mikrostvari i nastojat ćemo biti što bolji – rekao je Bloudek koji o mogućim dolascima ili odlascima nije govorio.

Plavima su se vratili dosad ozlijeđeni Torrente i Valinčić te Juan Cordoba, u Čatežu će se vidjeti koliko mogu, a sve nabolje ide i s Lisicom, kojeg je mučila mononukleoza.

Dokapetan plavih Miha Zajc s odmora se vratio dobro raspoložen.

Napunili smo se energijom

– Imali smo dva tjedna, već dugo nisam imao toliko slobodnog. Odmorili smo se, bili s obiteljima. Mislim da nam je dobro došla ta pauza jer smo se napunili energetski i odmorili glavu. Sad smo spremni u ovih pola godine pokazati sve što znamo i biti još bolji nego u prvom dijelu. Očekivanja se znaju. Idemo po titulu i u Europi biti što bolji. Jedva čekamo utakmice. Bit će teško, ima puno utakmica i moramo pokazati što znamo, ali ja volim kad su utakmice svaka tri dana, bolje je nego trenirati – kazao je Zajc i o samoj momčadi plavih dodao:

– Imali smo novu ekipu i trebalo nam je vremena da se uigramo i popravimo neke stvari. Mislim da smo na kraju uhvatili ritam, barem u prvenstvu. U Europi se vidi da neke stvari moramo bolje, ali mislim da će nam pripreme dobro poslužiti da to odradimo. Od prve utakmice moramo pokazati dobre predstave, prva nam je utakmica važna, protiv Steaue, i znamo da smo s pobjedom blizu plasmana dalje u Europi. U prvenstvu moramo pokazati kakvu kvalitetu imamo i napraviti razliku.

Zajc je pričao s Livakovićem dok su zajedno bili u Fenerbahçeu, Zajc se tada raspitivao o Dinamu, a sad je tema Livakovićev dolazak u Dinamo.

– Pričali smo prije nekoliko dana, mislim da vi mediji imate više informacija o tome nego mi. Volio bih da riješi situaciju u kojoj se našao, da krene braniti i da nađe sredinu kakvu želi i gdje ga ljudi vole. Mislim da nema bolje opcije od Dinama, ali nije to toliko ni na njemu, vezan je za dva kluba – zaključio je Zajc.

Fran Topić u završnici polusezone pokazao je da bi se na njega moglo puno ozbiljnije računati.

– Imam velika očekivanja, mislim da mogu još više pridonijeti. Drago mi je što je sezona završila kako jest, što smo jesenski prvaci. Nadam se da će to ići u još boljem smjeru. Zadovoljan sam svojim igrama, ali očekujem još više od sebe – rekao je Topić.