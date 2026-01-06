Dinamo odbio milijunsku ponudu za svojeg igrača, ali stići će nova, kupac ne odustaje

Situacija u prijelaznom roku se već poprilično 'zakuhava'. Zagrebački Dinamo je već dobio nekoliko ponuda na svoju adresu za igrače, a jedna od zanimljivijih je ona za 22-godišnjeg veznog igrača, Marka Soldu.

Još prije tri dana je u Maksimirsku 128 stigla službena ponuda za Soldu koju je poslao češki prvoligaš Sigma Olomuc, a ta ponuda iznosila je 1,3 milijuna eura odštete, koja bi uz bonuse mogla narasti do dva milijuna eura.

Međutim, ta ponuda nije zadovoljila Dinamo pa je situacija oko Sigme i Dinama za Soldu privremeno stopirana. Unatoč činjenici da igra s izrazito limitiranom minutažom (devet nastupa i samo 292 minute), u Dinamu su jako zadovoljni Soldinim pristupom, radom i igračkim kvalitetama, te ga ne žele olako pustiti.

Iz češke nam pak danas dolaze novi detalji oko ove priče. Prema informacija koje nam dolaze iz lokalnih medija, Sigma je spremna Dinamu poslati novu, poboljšanu ponudu za Soldu. U nogometašu rođenom u Ljubuškom vide veliki potencijal i smatraju da bi za njihovu momčad bio veliko pojačanje. Još se ne zna koji je točan iznos ove nove, poboljšane ponude, no Česi nagađaju da bi osnovna ponuda mogla biti povećana s 1,3 na 1,7 milijuna eura, čime bi i sami bonusi rasli.

Sigma je osnažena novim partnerima (Redstone i UCED) i uz financijsku injekciju cilja na značajna pojačanja kako bi postala konkurentnija u samom vrhu češke lige.

Podsjetimo, češka momčad je ove zime već dovela jedno pojačanje iz HNL-a, a riječ je o ofenzivcu, 20-godišnjem Fabijanu Krivaku koji je iz Lokomotive stigao za odštetu od 2,5 milijuna eura. Osim Krivaka, u Sigmu su ove zime stigli i krilni napadač slovenskog Celja Danijel Šturm (1,9 mil. €) te ofenzivni veznjak srpskog Železničara iz Pančeva, Dario Grgić (0,4 mil. €).