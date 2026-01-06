Dinamo se rješava skupog pojačanja? Procurila informacija iz svlačionice o njemu

Juan Cordoba u ljeto 2024. godine doveden je u Dinamo za 2,1 milijun eura i bio najavljen kao veliko pojačanje. Iako je odigrao nekoliko solidnih utakmica, nije se uspio nametnuti u početnoj postavi, a vrlo brzo počeo je grijati klupu, povremeno i tribine te je polako silazio s mape. Trenutačno za njega navijači Dinama baš ni ne znaju jer ove sezone uopće nije zaigrao i jasno je da ga se čelnici kluba što prije žele riješiti, pogotovo ako se u obzir uzme činjenica da ima visoka primanja.

Osim što igrački nije zadovoljio, Cordoba je imao problema s koljenom, a pričalo se da se nije najbolje snašao ni u međuljudskim odnosima te da nije bio u najboljim odnosima s nekim domaćim igračima. Dinamo ga je već prošlog ljeta želio "utopiti", prvo je u igri bila posudba u Sporting iz Gijóna, nakon toga prodaja u Houston Dynamo, ali oba transfera propala su zbog pada na liječničkom.

Cordoba se, pomalo iznenađujuće, pronašao među putnicima koji idu na pripreme u Čatež, što govori da je ozljeda koljena iza njega. I to bi mogao biti dobar znak za Dinamo jer javio se novi zainteresirani klub - Qarabag.

Klub koji se nalazi na drugom mjestu azerbajdžanskog prvenstva te na respektabilnom 22. mjestu u Ligi prvaka u njemu vidi pojačanje. Sjećaju ga se još iz ljeta 2024. godine kad su se s Dinamom sastali u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Dinamo je tada slavio s ukupnih 5:0, Cordoba je igrao u obje utakmice i asistirao.

Pokušat će ga dovesti već ove zime, a tamošnji mediji pišu da ako se ne uspiju dogovoriti s Dinamom, da će transfer pokušati realizirati na ljeto.

Cordoba prema Transfermarktu vrijedi 850 tisuća eura, a s Dinamom ima ugovor do ljeta 2028. godine. Ode li u Qarabag, tamo će ponovno zaigrati s bivšim suigračem iz Dinama Samyjem Mmaeeom koji je tamo na posudbi.