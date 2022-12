Hajduk mora pobjeđivati u 'malim' utakmicama, a Beljo će biti prvi strijelac reprezentacije

Nadajući se da je 'nogometni mamurluk' kao posljedica Svjetskog prvenstva u Kataru desetak dana nakon završetka turnira za sve nas prošao, valjalo bi početi vraćati fokus na klupski nogomet. U nekim svjetskim ligama poput engleske, francuske, belgijske i turske klupska su se natjecanja već nastavila igrati, a u Hrvatskoj će se to dogoditi 18. siječnja kad će Varaždin i Gorica odigrati zaostalu utakmicu 17. kola HNL-a koja nije odigrana zbog magle.

Prvo puno kolo (18. po redu) na rasporedu je od 20. do 22. siječnja, a budući da će ta tri tjedna proletjeti, sigurno se vrijedi već sad prisjetiti kakvo je stanje nakon 17 odigranih kola, ali i vidjeti što nas to čeka u nastavku sezone. Taj nastavak sezone predstavit ćemo u pet glavnih pitanja koja su najvažnija uoči početka proljetnog dijela prvenstva, a na većinu njih odgovore ćemo dobiti kad sezona završi.

1. Mogu li se Hajduk i Osijek ikako uključiti u borbu za naslov s Dinamom?

Hrvatski prvak Dinamo je nakon 16 odigranih utakmica u poprilično komotnoj poziciji na ljestvici. Lideri su lige sa šest bodova prednosti ispred prvog pratitelja Hajduka te 11 bodova prednosti ispred drugog pratitelja Osijeka, ali osim toga odigrali su utakmicu manje i od jednog i od drugog rivala. Iako se Osijek s 11 (potencijalno i 14) bodova zaostatka na ljestvici ne čini kao ozbiljan konkurent, s dvije pobjede u preostalim međusobnim dvobojima došli bi na samo pet bodova zaostatka, a to je već zona u kojoj lider ima manje od dva kiksa prednosti nad pratiteljem. Međutim, Osijekove nade prijeći će iz slabih u minimalne ostvari li se transfer Laszla Kleinheislera u Dinamo. Kao i slučaju transfera Petra Bočkaja prošle zime, Osijek bi u siječnju mogao zbog toga izgubiti priliku za borbu za naslov, ne zato što je Dinamo pojačao svoje redove, nego više zato što su Osijekovi redovi oslabljeni.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 16.11.2022.,Split-Prijateljska nogometna utakmica Hajduk-Schalke 04 na Poljudu. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Što se tiče Hajduka, on je znatno veći konkurent Dinamu od Osječana, ponajprije zbog bodovnog stanja na ljestvici, ali ako bijeli uistinu žele konkurirati, moraju pod Mislavom Karoglanom naučiti pobjeđivati momčadi koje su na papiru debelo ispod njihove kvalitete. Činjenica da je Hajduk u proteklih 11 ligaških utakmica upisao četiri remija protiv momčadi kao što su Šibenik, Istra, Slaven i Lokomotiva nije ohrabrujuća za ljubitelje splitskog kluba ako mu je cilj osvojiti taj naslov. Međutim, mora se naglasiti da je drugo mjesto za Hajduk objektivno velik uspjeh, što god navijači rekli. Dokaz te teze jest da bi im drugo mjesto bilo izjednačenje najboljeg rezultata u proteklih 17 godina. Isto tako, u proteklih 11 godina samo su jednom (prošla sezona) bili drugi u HNL-u, svake ostale sezone bili su ili treći ili nižeplasirani od toga.

2. Hoće li Dinamo biti prisiljen prodavati igrače?

Istina je da Dinamo ima sjajnu dubinu kadra, ponajviše zbog europskih obveza, ali ni plavima neće biti lako ako im u pola sezone klub napusti neki od ključnih igrača. Ponajprije se tu misli na Dominika Livakovića koji je po svim statistikama bio najbolji vratar na SP-u i na njega su oči bacili mnogi klubovi iz liga petice, posebice Southampton koji se muči s Ircem Gavinom Bazunuom na vratima.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 14.12.2022., Zagreb - Stadion Maksimir, GNK Dinamo zapoceo pripreme za nastavak sezone. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Nije Livaković jedino ime koje inozemni klubovi traže. Bez obzira na to što nisu pretjerano mladi, zbog igara na Mundijalu upiti na Maksimirsku 128 stižu i zbog Mislava Oršića te Brune Petkovića, a i partija Josipa Šutala za broncu dodala je ulje na vatru već 'zapaljenih' očiju najkvalitetnijih europskih skauta. Uzevši u obzir trenutne turbulencije u klupskom vodstvu, teško će biti vremena za fokus na prodaju, ali znate kako to u nogometu ide, pogotovo ako stigne ponuda koja je takoreći nemoralna za HNL-ove standarde.

3. Tko će od iznenađenja lige uspjeti ugrabiti četvrto mjesto i otići u Europu: Slaven, Varaždin ili Istra?

Unatoč činjenici da se velika trojka HNL-a odvojila od ostatka društva i vodi svoju priču, ove smo sezone dobili nekoliko prekrasnih iznenađenja u prvom rangu našeg nogometa. Tri momčadi za koje se prije početka sezone procjenjivalo da će se boriti za ostanak, Slaven Belupo, Varaždin i Istra, borit će se do kraja sezone za četvrto mjesto, posljednje koje vodi u europska natjecanja! Prema trenutačnom stanju na ljestvici, u 'pole poziciji' za europski nogomet četvrti je Slaven Belupo (26 bodova), koji je Zoran Zekić pri dolasku iz Osijeka podignuo iz pepela, ne samo svojim trenerskim nego i direktorskim sposobnostima te radom klupske nogometne škole.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 09.10.2022., Gradski stadion Ivan Kusek Apas, Koprivnica - 12. kolo SuperSport HNL-a, NK Slaven Belupo - NK Osijek. Trener Slaven Belupa Zoran Zekic Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kao jedan čovjek s puno šešira preuzeo je najdosadniju momčad lige za koju je praktički bilo zagarantirano sedmo ili osmo mjesto i doveo je na teritorij koji vjerojatno ni najoptimističniji Koprivničani nisu očekivali. Najljepši nogomet ove sezone u HNL-u igra petoplasirani Varaždin (22 boda), koji je već u prvoj polusezoni uzeo bodove Dinamu, Osijeku, Rijeci, a vrlo je lako mogao uzeti bodove i Hajduku. Kao novi prvoligaš imati 22 boda u 17 kola sjajan je rezultat, ali treba naglasiti da u nekim situacijama nisu imali sreće te da su zaslužili i koji bod više. Tu je i šestoplasirana Istra (20 bodova) koja pod trenutačno najdugovječnijim HNL-ovim trenerom Gonzalom Garcijom pokazuje da je stabilnost u klubu i stožeru jako važna stvar te da je važno dati vremena treneru.

4. Može li Rijeka ikako isprati gorak okus apsolutne katastrofe iz prve polusezone, može li Jakirović izvući situaciju?

Zadnja dva rezultata prije pauze savršeno opisuju cijelu polusezonu kluba s Rujevice – 1:2 poraz protiv drugoligaša BSK iz Bijelog Brda te 2:7 ligaški poraz od Dinama. Klubu s Rujevice prvi se put u 10 godina dogodilo da nakon prodaje najboljih igrača potpuno promaši tranzicijsku fazu. Priznali su to i u samom vodstvu kluba, a i da kojim slučajem to nisu učinili riječima, to su pokazali i djelima oborivši rekord HNL-a u broju različitih trenera u manje od pola odigranih kola za ovu sezonu.

Loše su epizode redom upisivali Dragan Tadić, Fausto Budicin te Talijan Serse Cosmi, a sad se izazova spašavanja Rijeke prihvatio Sergej Jakirović koji je radio rezultatska čuda sa Zrinjskim iz Mostara osvojivši Premijer ligu BiH. Bit će vrlo zanimljivo vidjeti što može sad učiniti s Rijekom koja je na osmom mjestu sa samo 15 bodova te samo četiri pobjede iz 17 utakmica, a sudeći po nedavnim izjavama napadača Matije Frigana koji je oduševljen što se u Rijeci konačno zna neki red, pod Jakirovićem se vodstvom očekuje da će Rijeka biti bolja nego u prvih 17 kola, jer teško da može biti gore od apsolutne katastrofe u prvoj polusezoni.

5. Tko će biti najbolji strijelac: Livaja, Oršić, Petković ili Beljo?

Baš onako kako bi trebalo biti – četiri uistinu najbolja ofenzivna igrača lige natječu se za nagradu najboljeg strijelca lige. Riječ je o reprezentativcima od kojih su sva tri poentirala za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u Kataru (Livaja, Oršić, Petković) te jednom imenu koje će u budućnosti postati prvi strijelac reprezentacije (Beljo).

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 13.11.2022., stadion Subicevac, Sibenik - SuperSport HNL, 17. kolo, HNK Sibenik - NK Osijek. Dion Drena Beljo Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ljestvicu predvodi glavna zvijezda Hajduka Marko Livaja s 11 pogodaka, a ostane li na vrhu, postao bi prvi čovjek nakon dvadeset godina koji je obranio naslov najboljeg HNL-ova strijelca budući da je i prošle sezone bio najbolji s 29 pogodaka. Posljednji je taj naslov uspio obraniti Ivica Olić, najbolji strijelac iz 2002. godine (Zagreb) i 2003. godine (Dinamo). Drugo mjesto s po osam pogodaka dijele Mislav Oršić, Bruno Petković i Dion Drena Beljo. Unatoč činjenici da su Oršić i Petković igrači s većim renomeom, Beljo ima dobru šansu zabiti više golova od Dinamova dvojca čisto zbog činjenice da ih ne raspodjeljuje kao oni.