Hajduk je u problemu, a Rijeka ga može resetirati na tvorničke postavke. Ipak, na jedno treba pripaziti

Nogometaši Hajduka nakon dva uzastopna poraza od Dinama u svega četiri dana sad moraju na Rujevicu. Vjerojatno ne postoji teže gostovanje ovoga trenutka za momčad Mislava Karoglana. Štoviše, da je Hajduk još uvijek živ u Europi, bolje bi mu nakon dvostrukog šamara od plavih došla kakva europska utakmica nego odlazak na Kvarner kod lidera HNL-a i momčadi koja ovoga trenutka igra uvjerljivo najljepši nogomet u Hrvatskoj.

No, Hajduk nije samo u rezultatskoj gabuli. Pišu se, jasno, tri poraza uzastopce (sva tri na Poljudu!), pet poraza u HNL-u na svom terenu, piše se još štošta toga, ali klub muče problemi gotovo na svim razinama. Navijači su svojom eskapadom nakon kup-poraza jasno pokazali što misle, u klubu je prava bolnica od ozlijeđenih igrača, pitanje je tko će uopće braniti, ima li trener Karoglan uopće svlačionicu pod kontrolom... Mogli bismo tako nabrajati do u nedogled... Dočim, s druge strane, Rijeka ima sve ono što Hajduk nema.

U riječkim redovima, suprotno splitskom stanju, cvatu ruže. Nema kartoniranih za jadranski derbi, a najvažnija vijest je i da nema ozlijeđenih. Magnetska rezonanca koljena Marka Pjace pokazala je da je sve u redu s njegovim koljenom, a "ples na klizalištu" kojeg je u Kranjčevićevoj nakon polufinala Kupa spominjao Željko Sopić. Svlačionica je u redu, pobjeđuje se kao na traci, navijači žive uz klub i za klub, a i sociološki je fenomen na riječkoj strani...

Jer, nije to tajna, nema većeg gušta za navijača Rijeke od pobjede nad Hajdukom. Rivalstvo je posljednjih godina među majstorima s mora nadraslo neke visine, pamte se doduše i neke ne tako lijepe epizode, ali Riječani posebno guštaju u danima kada se pobjeđuje jadranski rival. Dojam je kao da već dugo vremena Rijeka u jedan dvoboj s Hajdukom nije ušla kao takav, izražen favorit. Kladionice, provjerili smo njih par, na Rijeku stavljaju koeficijent oko 1.90, dok se pobjeda Hajduka cijeni na 3.80. Velika je to razlika, ali reći ćemo i realna, posebice kada se u jednadžbu uvrste svi problemi koje Hajduk ovoga trenutka ima.

Već smo pisali o tome da bi Hajduk bilo pregrubo prije jadranskog derbija otpisivati u utrci za naslov prvaka. Dogodi li se da Hajduk dobije u nedjelju na Rujevici, prednost Rijeke pala bi na (vjerojatna) dva boda u odnosu na Dinamo i četiri ispred Hajduka, a to znači da bi sedam kola prije kraja HNL-a imali opet otvorenu utrku za titulu. To što Hajduk praktički nema vratara na raspolaganju zbog ozljeda Lučića, Kalinića i Buljana, to što neće igrati Livaja, Šarlija, Uremović, Žaper, Melnjak i još poneko ime, može značiti da će se Hajduk skupiti, mobilizirati i pokušati odigrati na gornjim granicama svojih trenutnih mogućnosti. Jasno je da ovoga trenutka kvaliteta igre i izvedbe nije Hajdukov forte, a jedino im energična izvedba, pomalo na granici fanatizma može nadomjestiti izostanke nekih ključnih igrača. Posebno bude li branio mladi, 17-godišnji Raul Bezeljak. Onda će na udarce Pašalića, Pjace, Fruka, Jankovića i Marića trebati ići tijelima, glavama na loptu. A to neće biti lako.

Utakmice Rijeke i Hajduka su, gdje god se igralo, na nož. Neki prognoziraju tri. četiri laka komada u mreži Hajduka, a to bi značilo automatski reset na tvorničke postavke kluba s Poljuda. Ipak, ne bismo išli toliko daleko. Tih će 90 minuta na sjeveru grada na Riječini dati konačne odgovore na pitanja, kako ono je li Rijeka spremna za naslov prvaka, tako i ono hoće li Hajduk rezultatski krahirati do kraja.