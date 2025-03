Cannavaro o novom kiksu Dinama: 'Mislim da obrana nije bila toliko loša. Evo zašto smo primali golove'

U najvećem hrvatskom derbiju, dvoboju 24. kola HNL-a, na maksimirskom stadionu nije bilo pobjednika, nogometaši Dinama i Hajduka su odigrali 2-2 (1-1). Dva puta je Dinamo vodio, ali su Splićani uzeli bod kod velikog rivala čime su ponovno stigli na bod minusa od vodeće Rijeke. Dinamo zaostaje za Rijekom sedam bodova, a za Splićanima šest bodova.

Dinamo je protiv Splićana poveo u petoj minuti pogotkom Martina Baturina, dok su gosti izjednačili u 31. minuti kada je vlastitu mrežu pogodio Bartol Franjić. Dinamo je opet poveo u 48. minuti, a strijelac je bio Ronael Pierre-Gabriel. U 62. minuti je Dinamo ostao s igračem manje nakon drugog žutog kartona Ristovskog, dok je pogodak za 2-2 postigao Filip Krovinović u 91. minuti. U samoj završnici crveni karton je dobio i igrač Dinama Niko Galešić.

"Dok smo bili brojčano jednaki, imali smo utakmicu pod kontrolom. Kad smo ostali s igračem manje, to se osjetilo. Dvaput smo vodili i na kraju uzeli bod. Problemi u obrani? Mislim da to nije bilo tako loše, barem dok nas je bio jednak broj. Kasnije se osjetila razlika. Nije lako, igrali smo protiv momčadi koja je brza u kontrama, tako smo i primili pogotke. Zadovoljan sam pristupom svoje momčadi. Slaven? Neće biti lako, ali prvo moramo misliti o oporavku igrača. Danas smo na klupi imali ozlijeđene igrače kao Petkovića i Mišića, pozvao sam ih zbog atmosfere. Oni još nisu spremni i fokus mora biti na oporavku ključnih igrača, to će biti presudno za utakmice koje dolaze", kaže Fabio Cannavaro za HRT nakon remija.

"Jako dobra, sadržajna utakmica. Dosta golova, prekida, svega je tu bilo. Žao mi je što smo remizirali pa taj moj gol i asistencije ne znače puno. Liga je jako zahtijevna, pogotovo na gostovanjima kad su malo lošiji tereni. Mi moramo napraviti seriju pobjeda i nadati se kiksu. Što se dogodilo na kraju? Što da kažem, svi su vruće glave, derbi je", rekao je Martin Baturina.