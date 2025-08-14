Naši Portali
BIT ĆE TEŠKO

Hajduk doznao protiv koga će igrati za ulazak u europske skupine ako prođe Dinamo

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
14.08.2025.
u 22:43

Jagiellonia, koja je prošle sezone igrala četvrtfinale Konferencijske lige, povela je 2-0 golovima Imaza (29, 35) da bi Silkeborg u samoj završnici poravnao na konačnih 2-2 preko Bergera (87) i Gammelbyja (90+5)

Nogometaši poljske Jagiellonije iz Bialystoka izborili su prolazak u zadnje, 4. pretkolo Konferencijske lige te su mogući suparnik splitskom Hajduku u toj fazi natjecanja nakon što su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola na svom terenu odigrali 2-2 s danskim Silkeborgom i tako obranili 1-0 pobjedu iz prvog susreta.

Jagiellonia, koja je prošle sezone igrala četvrtfinale Konferencijske lige, povela je 2-0 golovima Imaza (29, 35) da bi Silkeborg u samoj završnici poravnao na konačnih 2-2 preko Bergera (87) i Gammelbyja (90+5).

Hajduk u Tirani brani 2-1 pobjedu iz prve utakmice protiv Dinamo Cityja.

U 4. pretkolu prva utakmica igrat će se za tjedan dana u Bialystoku, dok je uzvrat za dva tjedna u Splitu ili Tirani.
