Hajduk će navijati da igra protiv PAOK-a iako protiv Grka nije favorit, evo zbog čega

U ždrijebu trećeg pretkola Konferencijske lige hrvatski klubovi bili su različite sreće. Hajduk je doznao protiv koga će startati u ovoj europskoj sezoni, nogometaši s Poljuda preskočili su drugo pretkolo, dok su Osijek i Rijeka prvi ples kuglica u središtu Uefe u Nyonu pratili već u drugom pretkolu.

Jučer je bio ždrijeb trećeg pretkola i naša tri kluba u ovom natjecanju bila su promjenjive sreće. U svakom slučaju najbolje je prošla Rijeka. Očekujemo da će Riječani preskočiti u drugom pretkolu kosovski Dukagjini, a onda će u trećem pretkolu ići na boljeg iz dva susreta Torshavna s Ovčjih otoka i velškog Havenfordwesta.

Rijeka tražila odgodu

Riječki nogometaši veliki su favoriti bez obzira na to protiv koga igrali. Rijeka ozbiljno razmišlja o Europi pa je željela između dviju utakmica s kosovskim klubom odgoditi jadranski derbi s Hajdukom, no Splićani nisu pristali, među ostalim i zbog toga što su nedavno Rijeci nudili odgodu, pa su to na Rujevici odbili, a sad su se predomislili. Uz to, rok za traženje odgode je osam dana, a Rijeka se toga sjetila šest dana prije utakmice, za koju je Hajduk prodao već 23.000 ulaznica.

Puno teže bit će Hajduku i Osijeku. Hajduk je izvukao par PAOK – Beitar u kojem je grčki klub favorit. Mogli su Splićani i bolje proći, no sad se valja spremiti za ove suparnike. Prva utakmica igra se u Splitu (10. kolovoza), a uzvrat u Solunu ili Jeruzalemu (17. kolovoza). Bude li PAOK suparnik bijelima, bit će to i navijačka poslastica, obje momčadi imaju "lude" navijače pa će za te utakmice i u Splitu i u Solunu na snazi biti posebne mjere opreza zbog sigurnosti. Hajduk i PAOK imaju sličnu vrijednost igračkoga kadra (oko 50 milijuna eura), a najvredniji igrač im je 20-godišnji ofenzivni vezni Giannis Konstantelias (6 milijuna eura).

Osijeku nezgodni suparnici

Iako je PAOK teži protivnik, u Splitu navijaju za njega jer u slučaju pobjede nad njime, Hajduk u doigravanju za Konferencijsku ligu preuzima i njegov status nositelja. To bi mu olakšalo put jer bi izbjegao najteže moguće protivnike, ali ne treba se zavaravati da bi mu to bio znatno lakši put jer ipak bi i kao nositelj za protivnika mogao dobiti neke iznimno jake momčadi poput Aston Ville ili Athletic Bilbaa.

Osijek je dobio nezgodne suparnike, tko god da prođe u susretima rumunjskog Cluja i turske Adane, bit će teška prepreka momčadi Stjepana Tomasa. No Osječani neće biti bez šanse, ne može se reći da su rumunjski i turski predstavnik apsolutni favoriti. No, Osijek, kao i Rijeka, prvo moraju preskočiti svoje prepreke u drugom pretkolu. Podsjetimo, u četvrtak Osijek igra prvu utakmicu drugog pretkola s mađarskim ZTE-om. Vjerujemo da će na novom stadionu i u odličnom ozračju koje se očekuje momčad Stjepana Tomasa odigrati dobro kao protiv Slaven Belupa i upisati važnu pobjedu.