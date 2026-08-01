'Pripreme su mi u rodnom gradu, ne može bolje. Zu su mi i obitelj i prijatelji... Zaokružena priča!'

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija odrađuje u Zadru pripreme za europsko prvenstvo koje 21. kolovoza počinje u Turskoj, Azerbajdžanu, Švedskoj i Turskoj. Među sigurnim putnicima za EP je Zadranka Josipa Marković koja je već tijekom prošle sezone najavljivala da će švicarski Kanti Schaffhausen u novoj sezoni zamijeniti jačim klubom iz kvalitetnije lige. Nakon što je sa Švicarkama osvojila naslov državnih viceprvakinja, održala je obećanje i, unatoč tome što su je željeli zadržati u svojim redovima, potpisala novi ugovor s rumunjskim CSM Lugojem.

– Bilo mi je odlično u Schaffhausenu. Super grad, sjajni navijači u uvijek punoj dvorani, dobar klub. Bila sam najbolji strijelac lige, što mi puno znači, ali htjela sam napraviti novi iskorak u karijeri, željela sam nešto više. Poziv iz Lugoja mi se svidio. Riječ je o klubu koji je donedavno bio među pet najboljih u Rumunjskoj, a sada ponovno želi biti konkurentan u samom vrhu. Ono što me posebno veseli jest da je potpisala i naša reprezentativna tehničarka Vedrana Jakšetić. Riječ je o manjem gradu, blizu Temišvara.

Do tada Josipa odrađuje tko zna koje po redu reprezentativne ljetne pripreme. No ne žali se...

– Kako ću se žaliti? Pripreme su mi u rodnom gradu, u Zadru, ne može bolje. Imamo sjajne uvjete za rad i smještaj, a tu su mi i obitelj i prijatelji... Zaokružena priča!

Trenutačno je u tijeku onaj "dosadniji" dio priprema: teretana i treninzi s loptom, zasad još uvijek bez kontrolnih utakmica.

– Dobro se radi, jako i naporno. Izbornik Arbutina već sada pokušava simulirati zahtjevan ritam od tri utakmice u tri dana kakav nas očekuje na Europskom prvenstvu. Što se pripremnih utakmica tiče, koliko nam je poznato, uskoro bismo trebale igrati protiv reprezentacija BiH i Egipta, a potom nas, uoči odlaska na Europsko prvenstvo u Švedsku, očekuje i završna provjera u Latviji.

Europskom se prvenstvu Josipa posebno veseli.

– Naravno, izborile smo nastup u kvalifikacijama i sada želimo pokazati da imamo kvalitetu za veće domete – zaključila je Josipa.