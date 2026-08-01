Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UOČI EUROPSKE SMOTRE

'Pripreme su mi u rodnom gradu, ne može bolje. Zu su mi i obitelj i prijatelji... Zaokružena priča!'

storyeditor/2026-07-31/PXL_090825_136553287.jpg
Autor
Damir Mrvec
01.08.2026.
u 16:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Zadranka Josipa Marković nakon sjajne sezone u Švicarskoj preselila se u Rumunjsku, u CSM Lugoj

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija odrađuje u Zadru pripreme za europsko prvenstvo koje 21. kolovoza počinje u Turskoj, Azerbajdžanu, Švedskoj i Turskoj. Među sigurnim putnicima za EP je Zadranka Josipa Marković koja je već tijekom prošle sezone najavljivala da će švicarski Kanti Schaffhausen u novoj sezoni zamijeniti jačim klubom iz kvalitetnije lige. Nakon što je sa Švicarkama osvojila naslov državnih viceprvakinja, održala je obećanje i, unatoč tome što su je željeli zadržati u svojim redovima, potpisala novi ugovor s rumunjskim CSM Lugojem.

– Bilo mi je odlično u Schaffhausenu. Super grad, sjajni navijači u uvijek punoj dvorani, dobar klub. Bila sam najbolji strijelac lige, što mi puno znači, ali htjela sam napraviti novi iskorak u karijeri, željela sam nešto više. Poziv iz Lugoja mi se svidio. Riječ je o klubu koji je donedavno bio među pet najboljih u Rumunjskoj, a sada ponovno želi biti konkurentan u samom vrhu. Ono što me posebno veseli jest da je potpisala i naša reprezentativna tehničarka Vedrana Jakšetić. Riječ je o manjem gradu, blizu Temišvara.

Do tada Josipa odrađuje tko zna koje po redu reprezentativne ljetne pripreme. No ne žali se...

– Kako ću se žaliti? Pripreme su mi u rodnom gradu, u Zadru, ne može bolje. Imamo sjajne uvjete za rad i smještaj, a tu su mi i obitelj i prijatelji... Zaokružena priča!

Trenutačno je u tijeku onaj "dosadniji" dio priprema: teretana i treninzi s loptom, zasad još uvijek bez kontrolnih utakmica.

– Dobro se radi, jako i naporno. Izbornik Arbutina već sada pokušava simulirati zahtjevan ritam od tri utakmice u tri dana kakav nas očekuje na Europskom prvenstvu. Što se pripremnih utakmica tiče, koliko nam je poznato, uskoro bismo trebale igrati protiv reprezentacija BiH i Egipta, a potom nas, uoči odlaska na Europsko prvenstvo u Švedsku, očekuje i završna provjera u Latviji.

Europskom se prvenstvu Josipa posebno veseli.

– Naravno, izborile smo nastup u kvalifikacijama i sada želimo pokazati da imamo kvalitetu za veće domete – zaključila je Josipa. 
Ključne riječi
Europsko prvenstvo Hrvatska odbojkaška reprezentacija Odbojka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Koprivnica: Nastup Baby Lasagne na Rock Live Festivalu
Video sadržaj
Ususret Europskom prvenstvu

Na otvaranju u Zagrebu će biti veliki spektakl – pjeva Baby Lasagna, a svira Ana Rucner...

Poznata su i imena hrvatskih gimnastičkih reprezentativaca koji će nastupiti na europskoj pozornici pred domaćom publikom. Prve na borilište izlaze gimnastičarke, a boje Hrvatske branit će Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Christina Zwicker i Erin Bakran. Iza njih će snage odmjeriti gimnastičari, a u dresu hrvatske reprezentacije nastupit će Tin Srbić, Aurel Benović, Filip Ude, Illia Kovtun, Mateo Žugec i Marko Jovičić

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!