Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRAMA SLAVNOG PARA

Supruga globalnoj zvijezdi okrenula leđa već nakon 2 godine braka: Nestvarno je koliko traži novca

Foto: Instagram screenshot
1/4
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.08.2026.
u 08:28
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Iako su do nedavno smatrani jednim od najzanimljivijih mladih parova u svijetu nogometa, čini se da je njihova veza došla do ozbiljne krize. Prema navodima izvora bliskih paru, Miranda više ne želi nastaviti brak i odlučila je pokrenuti pravni postupak

Velika drama potresa privatni život mladog asa Real Madrida Endricka. Prema nekim medijima, 23-godišnja Gabriely Miranda navodno je spremna podnijeti zahtjev za razvod nakon samo dvije godine braka s brazilskim nogometašem. 

Iako su do nedavno smatrani jednim od najzanimljivijih mladih parova u svijetu nogometa, čini se da je njihova veza došla do ozbiljne krize. Prema navodima izvora bliskih paru, Miranda više ne želi nastaviti brak i odlučila je pokrenuti pravni postupak.

Posebna pozornost privučena je navodnim zahtjevima koje je Gabriely iznijela tijekom procesa. Navodno traži 70 posto Endrickove imovine, mjesečnu alimentaciju u iznosu od 50.000 eura te da nogometaš pokrije troškove njezina pravnog zastupanja tijekom cijelog postupka.

Endrick, koji je sa samo 19 godina već postao jedan od najpoznatijih mladih igrača na svijetu nakon prelaska u Real Madrid, nije javno komentirao ove navode. Brazilski napadač i Gabriely Miranda često su bili u središtu pozornosti. Njihova veza privukla je mnogo pažnje upravo zato što su oboje vrlo mladi, a vjenčali su se dok je Endrick još bio tinejdžer.

Trenutno nema službene potvrde da je zahtjev za razvod braka doista podnesen, ali informacije koje dolaze iz Brazila već su privukle veliku pozornost nogometne javnosti.

Ako se optužbe pokažu istinitima, Endrick bi se mogao suočiti s jednom od najvećih privatnih drama u svojoj dosadašnjoj karijeri, u trenutku kada se očekuje da će napraviti veliki korak naprijed na terenu u dresu kraljevskog kluba.

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora
Ključne riječi
nogomet Brazil Real Madrid Endrick

Komentara 11

Pogledaj Sve
MA
Maro15
09:10 01.08.2026.

On igra, ona zarađuje. Čuj 70%? Zašto ne traži 100% ? Ipak se patila 2 godune.

HŽalostanV
10:30 01.08.2026.

Jeftinije bi prošao da je plačao svaki dan drugu ! Skupa prostitutka !

PA
PapezJanez
13:04 01.08.2026.

Zbog njega je zanemarila svoju karijeru na štajgi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!