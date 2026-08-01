Supruga globalnoj zvijezdi okrenula leđa već nakon 2 godine braka: Nestvarno je koliko traži novca

Velika drama potresa privatni život mladog asa Real Madrida Endricka. Prema nekim medijima, 23-godišnja Gabriely Miranda navodno je spremna podnijeti zahtjev za razvod nakon samo dvije godine braka s brazilskim nogometašem.

Iako su do nedavno smatrani jednim od najzanimljivijih mladih parova u svijetu nogometa, čini se da je njihova veza došla do ozbiljne krize. Prema navodima izvora bliskih paru, Miranda više ne želi nastaviti brak i odlučila je pokrenuti pravni postupak.

Posebna pozornost privučena je navodnim zahtjevima koje je Gabriely iznijela tijekom procesa. Navodno traži 70 posto Endrickove imovine, mjesečnu alimentaciju u iznosu od 50.000 eura te da nogometaš pokrije troškove njezina pravnog zastupanja tijekom cijelog postupka.

Endrick, koji je sa samo 19 godina već postao jedan od najpoznatijih mladih igrača na svijetu nakon prelaska u Real Madrid, nije javno komentirao ove navode. Brazilski napadač i Gabriely Miranda često su bili u središtu pozornosti. Njihova veza privukla je mnogo pažnje upravo zato što su oboje vrlo mladi, a vjenčali su se dok je Endrick još bio tinejdžer.

Trenutno nema službene potvrde da je zahtjev za razvod braka doista podnesen, ali informacije koje dolaze iz Brazila već su privukle veliku pozornost nogometne javnosti.

Ako se optužbe pokažu istinitima, Endrick bi se mogao suočiti s jednom od najvećih privatnih drama u svojoj dosadašnjoj karijeri, u trenutku kada se očekuje da će napraviti veliki korak naprijed na terenu u dresu kraljevskog kluba.