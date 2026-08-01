FOTO Stjepan Hauser izgradio je vilu tik do mora, a ovaj naš par živi u 1500 kvadrata u srcu Zagreba

Posebno se ističu tirkizna kuhinja i dnevni boravak u kojem dominira crvena boja, dok cijelom prostoru toplinu daju cvijeće, svijeće i brojni dekorativni detalji. Pjevačica je zbog uređenja dobila brojne pohvale svojih pratitelja.
Domaći mediji svojedobno su pisali kako nekretnina obuhvaća oko 1500 četvornih metara te da joj se vrijednost procjenjuje na više od dva milijuna eura. Franka povremeno na društvenim mrežama pokaže detalje interijera, među kojima su minimalističke stepenice, upečatljive vaze i prostrani dnevni boravak.
"Konačno sam našao neku svoju oazu mira. Osam godina smo bili na turneji po svijetu, konstantno jurnjava, ludnica, nikad vremena za sebe, da predahneš, da udahneš, malo da se okreneš sebi i da počneš malo uživati u svemu stečenom. Uzalud sav uspjeh i sva lova ovog svijeta ako ne stigneš uživati u tome. I ja sam odlučio da ću napokon početi živjeti život onako kako treba", rekao je svojedobno za IN magazin.