FOTO Stjepan Hauser izgradio je vilu tik do mora, a ovaj naš par živi u 1500 kvadrata u srcu Zagreba

Luksuzni domovi svjetskih zvijezda često privlače pozornost javnosti, no impresivnim nekretninama mogu se pohvaliti i brojne poznate osobe s domaće scene.
Luksuzni domovi svjetskih zvijezda često privlače pozornost javnosti, no impresivnim nekretninama mogu se pohvaliti i brojne poznate osobe s domaće scene.
Foto: instagram
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Neke od njih povremeno zavire iza vrata svojih domova te na društvenim mrežama pokažu kako su uredile privatne oaze.
Neke od njih povremeno zavire iza vrata svojih domova te na društvenim mrežama pokažu kako su uredile privatne oaze.
Foto: instagram
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Nina Badrić slobodne dane ljeti rado provodi u svojoj kući u Jelsi na Hvaru, koju naziva drugim domom. Dio interijera nekoliko je puta pokazala na Instagramu.
Nina Badrić slobodne dane ljeti rado provodi u svojoj kući u Jelsi na Hvaru, koju naziva drugim domom. Dio interijera nekoliko je puta pokazala na Instagramu.
Foto: instagram
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Posebno se ističu tirkizna kuhinja i dnevni boravak u kojem dominira crvena boja, dok cijelom prostoru toplinu daju cvijeće, svijeće i brojni dekorativni detalji. Pjevačica je zbog uređenja dobila brojne pohvale svojih pratitelja.
Posebno se ističu tirkizna kuhinja i dnevni boravak u kojem dominira crvena boja, dok cijelom prostoru toplinu daju cvijeće, svijeće i brojni dekorativni detalji. Pjevačica je zbog uređenja dobila brojne pohvale svojih pratitelja.
Foto: instagram
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Foto: instagram
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Foto: instagram
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Foto: instagram
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Foto: instagram
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Foto: instagram
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Foto: instagram
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Franka Batelić i Vedran Ćorluka sa sinom Viktorom i kćeri Gretom žive u luksuznoj zagrebačkoj vili.
Franka Batelić i Vedran Ćorluka sa sinom Viktorom i kćeri Gretom žive u luksuznoj zagrebačkoj vili.
Foto: Instagram
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Domaći mediji svojedobno su pisali kako nekretnina obuhvaća oko 1500 četvornih metara te da joj se vrijednost procjenjuje na više od dva milijuna eura. Franka povremeno na društvenim mrežama pokaže detalje interijera, među kojima su minimalističke stepenice, upečatljive vaze i prostrani dnevni boravak.
Domaći mediji svojedobno su pisali kako nekretnina obuhvaća oko 1500 četvornih metara te da joj se vrijednost procjenjuje na više od dva milijuna eura. Franka povremeno na društvenim mrežama pokaže detalje interijera, među kojima su minimalističke stepenice, upečatljive vaze i prostrani dnevni boravak.
Foto: instagram
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Vila je djelo arhitekata Zorana Zidarića i Tomislava Ćurkovića, a bila je nominirana i za nagradu Drago Galić za stambenu arhitekturu.
Vila je djelo arhitekata Zorana Zidarića i Tomislava Ćurkovića, a bila je nominirana i za nagradu Drago Galić za stambenu arhitekturu.
Foto: instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Severina rijetko pokazuje unutrašnjost svojega splitskog doma na Žnjanu, no nekoliko je puta napravila iznimku tijekom blagdana i obiteljskih okupljanja.
Severina rijetko pokazuje unutrašnjost svojega splitskog doma na Žnjanu, no nekoliko je puta napravila iznimku tijekom blagdana i obiteljskih okupljanja.
Foto: Instagram
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Na fotografijama koje je objavljivala na Instagramu, često u društvu majke Ane, mogli su se vidjeti pojedini dijelovi stana i pomno odabrani komadi namještaja.
Na fotografijama koje je objavljivala na Instagramu, često u društvu majke Ane, mogli su se vidjeti pojedini dijelovi stana i pomno odabrani komadi namještaja.
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Violončelist Stjepan Hauser svoju je oazu mira pronašao u Istri, gdje u blizini Pule ima modernu vilu uz more. Nekretnina ima bazen, prostrane zelene površine te teren za odbojku na pijesku.
Violončelist Stjepan Hauser svoju je oazu mira pronašao u Istri, gdje u blizini Pule ima modernu vilu uz more. Nekretnina ima bazen, prostrane zelene površine te teren za odbojku na pijesku.
Foto: Instagram
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Hauser je svojedobno otkrio kako je nakon godina provedenih na svjetskim turnejama poželio mjesto na kojem će usporiti i uživati u onome što je ostvario.
Hauser je svojedobno otkrio kako je nakon godina provedenih na svjetskim turnejama poželio mjesto na kojem će usporiti i uživati u onome što je ostvario.
Foto: Instagram
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"Konačno sam našao neku svoju oazu mira. Osam godina smo bili na turneji po svijetu, konstantno jurnjava, ludnica, nikad vremena za sebe, da predahneš, da udahneš, malo da se okreneš sebi i da počneš malo uživati u svemu stečenom. Uzalud sav uspjeh i sva lova ovog svijeta ako ne stigneš uživati u tome. I ja sam odlučio da ću napokon početi živjeti život onako kako treba", rekao je svojedobno za IN magazin.
"Konačno sam našao neku svoju oazu mira. Osam godina smo bili na turneji po svijetu, konstantno jurnjava, ludnica, nikad vremena za sebe, da predahneš, da udahneš, malo da se okreneš sebi i da počneš malo uživati u svemu stečenom. Uzalud sav uspjeh i sva lova ovog svijeta ako ne stigneš uživati u tome. I ja sam odlučio da ću napokon početi živjeti život onako kako treba", rekao je svojedobno za IN magazin.
Foto: Instagram
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Svoj je istarski dom nazvao i "svetim mjestom", istaknuvši da je upravo Istra, u kojoj je odrastao, njegovo pravo sidro.
Svoj je istarski dom nazvao i "svetim mjestom", istaknuvši da je upravo Istra, u kojoj je odrastao, njegovo pravo sidro.
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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