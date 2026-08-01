Za mene nema ničeg muževnijeg od muškarca koji je siguran u sebe i koji se ne boji pokazati naklonost prema drugom prijatelju

Ferran Torres, čovjek čiji je pogodak u produžecima protiv Argentine donio Španjolskoj drugu titulu svjetskog prvaka, i njegov reprezentativni suigrač Marcos Llorente pobjegli su od svega na sunčanu Ibizu. Tamo, na palubi luksuzne jahte usred tirkiznog Mediterana, namjeravali su proslaviti najveći uspjeh u karijeri, daleko od očiju javnosti. No, u doba pametnih telefona i društvenih mreža privatnost je gotovo iluzija. Serija fotografija i kratkih videosnimki njihova opuštenog druženja – zagrljaja u vodi, osmijeha i prijateljskog poljupca u obraz dok su im tijela još bila mokra od mora – proširila se internetom brzinom munje.

Umjesto da se priča o Torresovu pobjedničkom pogotku ili taktičkoj zrelosti španjolske reprezentacije, globalna nogometna javnost odjednom je postala opsjednuta prirodom odnosa dvojice prijatelja. Ono što je počelo kao zasluženi odmor pretvorilo se u neočekivanu sagu koja je pokrenula lavinu komentara, memova i rasprava koje su daleko nadilazile sportske okvire. Eksplozija na društvenim mrežama bila je trenutna i polarizirajuća. S jedne strane, mnogi su korisnici, posebno izvan Europe, počeli insinuirati postojanje romantične veze, uspoređujući njihovu bliskost s popularnim „Heated Rivalry” tropom iz ljubavnih romana, u kojem se sportski suparnici zaljubljuju.

S druge strane, pojavio se snažan kontranarativ sažet u viralnoj frazi: „Oni nisu gej, oni su samo Europljani.” Mnogi su branili nogometaše, ističući kako su takvi izljevi nježnosti među muškim prijateljima u Španjolskoj i većem dijelu Europe potpuno normalni te ne nose iste konotacije kao, primjerice, u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan je korisnik to duhovito sažeo: Ne možeš napraviti ‘Heated Rivalry’ priču o nogometašima jer, čak i da se počnu ljubiti u javnosti, svi bi samo zaključili da su Europljani.

Usred te internetske bure, dok su se milijuni ljudi prepirali oko značenja jednog zagrljaja, jedan od aktera priče odlučio je prekinuti šutnju. Marcos Llorente, veznjak Atlético Madrida, oglasio se putem Instagrama odgovarajući na pitanje obožavatelja zašto je nastala tolika fama oko njegovih fotografija s Torresom. Njegov je odgovor bio miran, izravan i snažan.

- Čudi me što se i u 2026. godini i dalje vodi polemika oko toga kada dva muškarca pokazuju ‘naklonost’. Ali onda vidim kakva je situacija i razumijem. Za mene nema ničeg muževnijeg od muškarca koji je siguran u sebe i koji se ne boji pokazati naklonost prema drugom prijatelju. - napisao je Llorente, očito aludirajući na predrasude koje i dalje postoje.

Ironija cijele situacije leži u tome što je stvarnost bila znatno jednostavnija i manje dramatična od internetskih fantazija. Marcos Llorente je, naime, oženjen i otac. Njegova supruga, poznata fitness influencerica Patricia „Paddy” Noarbe, s kojom ima kćer, bila je dio iste grupe prijatelja koja je ljetovala na Ibizi. S druge strane, Ferran Torres nedavno je postao slobodan. Kako su mediji izvijestili, prekinuo je vezu s influencericom Martinom Hunter Alguero neposredno prije četvrtfinalne pobjede Španjolske protiv Belgije. Prije toga bio je u dugogodišnjoj vezi sa Sirijom Martínez, kćeri bivšeg španjolskog izbornika Luisa Enriquea.

Bliskost između Torresa i Llorentea, dugogodišnjih suigrača iz reprezentacije koji su zajedno debitirali 2020. godine, nije tajna, ali temelji se na čvrstom prijateljstvu izgrađenom kroz godine zajedničkih bitaka na terenu, a ne na skrivenoj romansi. Za poznavaoce španjolskog nogometa cijela je ova epizoda imala snažan osjećaj déjà vua. Gotovo identična situacija dogodila se 2010. godine, kada je fotografija tadašnjih suigrača iz Barcelone, Gerarda Piquéa i Zlatana Ibrahimovića, izazvala medijsku histeriju.

Snimljena na parkiralištu klupskog trening-kampa, fotografija je prikazivala dvojicu nogometaša kako stoje vrlo blizu jedan drugome, s Piquéom koji nježno drži Ibrahimovićevu ruku dok razgovaraju. „Žuta štampa” eksplodirala je, a glasine o njihovoj navodnoj homoseksualnosti postale su globalna tema. Reakcije dvojice igrača bile su dijametralno suprotne i savršeno su odražavale njihove karaktere.

Ibrahimović, poznat po svom zapaljivom temperamentu, bio je bijesan. Kada ga je jedna novinarka upitala za komentar, odbrusio joj je: „Dođi u moju kuću pa ćeš vidjeti jesam li gej. I povedi svoju sestru.”

Piqué, koji je tada tek započinjao vezu sa Shakirom, godinama je izbjegavao temu, da bi tek 2023. godine u razgovoru s popularnim streamerom Ibaiem Llanosom objasnio kontekst. Rekao je da je po prirodi vrlo taktilna osoba te da je Zlatanu samo čestitao na objavljenoj autobiografiji.

- Mogao bih poljubiti Zlatana u usta, ali ne na parkiralištu kluba pred svima - našalio se tada Piqué.

Slučaj Piqué – Ibrahimović postao je lekcija o tome kako fotografija izvučena iz konteksta može stvoriti narativ koji nema veze sa stvarnošću, a Llorenteov smiren i promišljen odgovor šesnaest godina kasnije pokazuje koliko se, barem kod nekih, percepcija muškosti promijenila. Dok je internet brujao o njihovom odnosu, Torres i Llorente živjeli su životom istinskih šampiona. Njihova proslava na luksuznoj jahti bila je oličenje ekstravagancije.

Plovilo nazvano „Lady KC”, dugo 28,5 metara, opremljeno je jacuzzijem na gornjoj palubi, brojnim prostorima za sunčanje i svom mogućom opremom za vodene sportove. Cijena najma ove ljepotice za osmosatni izlet u špici sezone iznosi vrtoglavih 12.999 eura, bez uključenog goriva. Na fotografijama se vidi kako nazdravljaju bocom vina Domaine de la Romanée-Conti Grand Cru, jednim od najrjeđih i najskupljih vina na svijetu. Boce iz ove burgundske vinarije proizvode se u iznimno ograničenim količinama, a njihova vrijednost, ovisno o berbi, rutinski se kreće između 18.000 i 28.000 eura.

Njihov odmor nije bio ograničen samo na more. Posjetili su i Casa Jondal, jedan od najekskluzivnijih restorana na plaži u uvali Cala Jondal, gdje su, prema izvještajima, dočekani ovacijama ostalih gostiju. U istom su restoranu sreli i sportske legende poput Davida Beckhama i Michaela Jordana, što samo potvrđuje status koji su stekli osvajanjem svjetskog trona. Kada su se kasnije vratili u luku u društvu još jednog reprezentativca, Marca Pubilla, dočekale su ih desetine navijača. Unatoč iscrpljenosti i medijskoj pažnji, trojac je strpljivo zastao, dijelio autograme i fotografirao se s obožavateljima, pokazujući da ih internetska kontroverza nije nimalo omela.

Njihovo ponašanje u stvarnom svijetu bilo je ponašanje heroja koji su svjesni svoje uloge i zahvalni na podršci, daleko od digitalne drame koja se odvijala bez njihova pristanka. Uostalom, na Ibizi nisu bili sami. I drugi članovi španjolske reprezentacije, poput Barcelonina čuda od djeteta Laminea Yamala i kapetana Real Sociedada Mikela Oyarzabala, također su odabrali isti otok za svoj odmor, potvrđujući njegov status omiljenog ljetovališta nogometne elite.

Dok Llorente uživa u bračnoj idili i zasluženom miru, budućnost Ferrana Torresa, junaka finala, predmet je intenzivnih špekulacija. Njegove izvanredne igre na Svjetskom prvenstvu dramatično su mu podigle cijenu i status u svijetu nogometa. U 26. godini Torres ulazi u ključno razdoblje svoje karijere. Barcelona, njegov klub, navodno je svjesna rastućeg interesa nekolicine europskih velikana i želi što prije osigurati njegov dugoročni ostanak produljenjem ugovora. Za sada je nogomet u drugom planu. Torres, baš kao i Llorente, koristi svaki trenutak kako bi napunio baterije nakon sezone koja mu je donijela besmrtnost u španjolskoj sportskoj povijesti.